Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir aslen nereli çift maaş olayı nedir aslı çıktı

Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak bilinen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı bugünün konusu oldu. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın çift maaş aldığı iddiası ise sosyal medyaya düştü. Bu haberin ardından Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, aslen nereli ve hangi partiden soruları da merak edildi. 3 çocuk annesi oaln Kübra Güran Yiğitbaşı 44 yaşında. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın eşi ise Burhan Selim Yiğitbaşı'dır.

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Yönetim kurulu başkanlığını Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak bilinen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın adı bugün birçok haber sitesinde çifte maaş alıyor iddiaları ile gündeme oturdu. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu'nun Kübra Güran Yiğitbaşı çifte maaş alıyor iddiasının ardından Kübra Güran Yiğitbaşı'nın hayatı da merak konusu oldu. Aslen Ankaralı olan Kübra Güran Yiğitbaşı, 44 yaşında. 3 çocuk annesi olan Kübra Güran Yiğitbaşı'nı eşi ise Op. Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı'dır. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin (AKÜ) kurucu Rektörü Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşının da gelini oluyor. Peki bugün sosyal medyaya düşen Kübra Güran Yiğitbaşı çifte maaş alıyor iddiası nereden çıktı bakalım...

AFJET'in çifte maaş açıklamaları dikkat çekti

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, partisinin il başkanlık binasında Afyonkarahisar'da jeotermal ısınma hizmeti sunan AFJET'e ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yönetim kurulu başkanlığını Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak bilinen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yaptığı AFJET'in yönetim kurulundaki kişilerin çift maaş aldıklarını ileri süren Mısırlıoğlu duruma tepki gösterdi.

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir: 1979 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Dr. öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş, TRT belgeselde yayınlanmıştır.

Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır. 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdüren evli ve 3 çocuk annesi Kübra Güran Yiğitbaşı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Afyon Karahisar Valisi olarak atandı.