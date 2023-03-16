2008'in düğümü bu maçta çözülecek! Fenerbahçe Sevilla maçı şifresiz hangi kanalda?

4 Mart 2008 tarihinde Fenerbahçe tarih yazarak Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Sevilla'yı penaltı atışları sonunda eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Tarihler 16 Mart 2023'ü gösterdiğinde ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu 2-0'ın rövanş maçında sarı-lacivertliler yeniden tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Kadıköy'de oynanacak zorlu mücadele öncesi futbolseverler Fenerbahçe Sevilla maçı şifresiz mi yayınlanacak? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde İspanya'nın köklü kulüplerinden olan Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de 2-0'ın rövanşını alarak adını bir üst tura yazdırmak isteyen sarı-lacivertliler 2008 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında tarih yazarak Sevilla'yı penaltı atışları sonunda eleyerek çeyrek finale yükselmişti. La Liga'da inişli çıkışlı bir sezon geçiren Sevilla ise hem 2008'in rövanşını istiyor hem de zorlu deplasmanda moral depolamak istiyor.

Fenerbahçe'nin tarih yazmak için çıkacağı zorlu maça saatler kala ise futbol severler "Fenerbahçe Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?" Fenerbahçe Sevilla maçı şifresiz mi yayınlanacak" gibi soruların yanıtlarını internette araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe Sevilla maçı şifresiz mi, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu mücadele öncesi derlediğimiz tüm bilgiler haberimizde...

Fenerbahçe Sevilla maçı muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Osayi, Rossi, Valencia, Batshuayi

Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Navas, Acuna, Torres, Gil, En-Nesyri

Fenerbahçe Sevilla maçı şifresiz, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Sevilla arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı Paramount+ ve VIX+ ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Sevilla maçı Exxen'den naklen yayınlanacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönetecek.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin rövanş maçında 3 farklı galibiyetten başka şansı yok. Temsilcimizin 2 farklı galibiyetinde maç uzayacak. Sevilla'nın galibiyeti, her türlü beraberliği ve tek farklı mağlubiyetinde çeyrek finale yükselen taraf İspanyol ekibi olacak.

Gözler Michy Batshuayi'de

Bu sezon zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Michy Batshuayi, her şeye rağmen çıktığı 24 resmi maçta 15 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Belçikalı yıldız santrfor, özellikle kritik anlarda attığı gollerle Sarı-Lacivertli ekibe dev bir katkı verdi. Bu doğrultuda akşam oynanacak Sevilla mücadelesinde de gözler 29 yaşındaki oyuncuda olacak. Jesus’un çok güvendiği tecrübeli forvet, takımının mucizeyi başarması için elinden geleni yapacak.

Jorge Jesus: Söyleyecek sözümüz var

Kanarya’nın hocası Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesinde, “Turu geçmek için gol atmaları gerektiğine dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, “2- 0’lık dezavantajlı bir skorumuz var. Bu turnuvada çok iyi bir takım. 6 kere kazandılar. İnanıyoruz ki şansımız devam ediyor. Taraftarın desteği bizim için çok önemli olacak. Bizler hala inanıyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz, üst seviye olduğunu biliyoruz ama hala söyleyecek sözümüz var. İlk maç, ilk 45 dakika düşündüğüm gibi geçti. Taktiksel olarak iyi ve güçlü görüntü sergiledik. Pozisyonları değerlendiremedik. Sevilla gibi başarılı takıma karşı oynayınca fatura ağır oluyor. Turu geçebilmemiz için gol atmak gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Yarın maç içinde şansa ihtiyacımız olacaktır ama şans için çok çalışmanız ve peşinden gitmeniz gerekiyor” dedi.

Jorge Sampaoli: Avantajı korurken baskılı oymaya da çalışacağız

Maçlara zayıf bir tempoda başladıklarına dikkat çeken Jorge Sampaoli, “Rakibin bize yapmış olduğu baskıya tahammül etmemiz gerekiyor” dedi ve ekledi: “Rakibin güç kaybetmesiyle biz atağa geçiyoruz. Oyuna yapmış olduğum müdahalelerle de takımı canlı tutmaya çalışıyorum. İyi bir sonuç elde ettik ilk maçta. Bunu korumaya çalışacağız. Ama avantajı korurken baskılı oymaya da çalışacağız. Onlar da baskılı oynama yapısına sahipler. Sahanın içinde olan her şey çok önemli. Baskıya dayanmak zor aynı zamanda takımın da baskılı oynamasını sağlamalıyız. Atmosfer onların lehine gibi görünse de bu desteğe baskılı oyunumuzla cevap vermeye çalışacağız.”

Ayrılık iddialarını yanıtladı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’den ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili yöneltilen soruya Jesus, “Sorunun maçla ilgisi yok ama cevaplayacağım. Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bununla ilgili söylenecek başka bir yorum yok” diye cevap verdi.

Diego Rossi: İşimizi yapacağız

Jorge Jesus ile basın toplantısına katılan Diego Rossi, şunları söyledi: “Maçta goller atmak bizim açımızdan önemli olacak. İlk maçta aldığımız sonuçtan dolayı 2 gollük bir dezavantajımız var. Yarınki maçta ofansif oyuncuların rolü önemli olacak. Biz de neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. İşimizi yapacağız. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık.”

Alex Telles: Atmosferin beni etkileyeceğini çok düşünmüyorum

Galatasaray’da futbol oynadığı için Ülker Stadı’nda oluşacak atmosferin kendisini etkileyeceğini düşünmediğini belirten Alex Telles, “Gerçekten güçlü bir ortamda oynayacağız. Buradaki herkes canla başla oynuyor ve henüz kesin bir şey yok. Çok deneyimli oyucuları var. Biz de maça sarılacağız. Bu zor atmosfer ve seyirci karşısında birinci maçta aldığımız sonucu korumaya çalışacağız. Galatasaray’da 2 sene top oynadım. Atmosferin beni etkileyeceğini çok düşünmüyorum. Türkiye’ye geleceğim için mutluyum, orada arkadaşlarım var” yorumunu yaptı.

Fenerbahçe’de 5 eksik

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesindeyer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak.

Oosterwolde siftah yapcak

Sarı-Lacivertliler’de Jayden Oosterwolde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa’da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus’un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi’nde ilk kez formayı giyecek.

Avrupa’da 254. maç

Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 253 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü.