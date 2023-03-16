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Yeni anket! Mustafa Şen Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, anket firmalarının son seçim anketleri dikkatlerden kaçmıyor. AK PARTİ MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de son anket durumunu açıkladı.

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Seçimlere kısa bir süre kala, anket firmaları oy oranlarını birer birer açıklıyor. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olunca rakamlar da bir anda değişti. Erdoğan bir çok ankette açık ara önde görünürken, AK Parti ile Erdoğan arasında da oy oranında farklılıklar var. AK PARTİ MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, konuyla ilgili tüm detayları ve gündemin diğer başlıklarını, Youtube canlı yayınında değerlendirdi.

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