Okan Buruk kararını verdi! Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da flaş kadro dışı

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan ve son 14 maçını kazanarak yenilmezlik serisinin rekorunu kıran Galatasay'da Konyaspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk zorlu deplasmana yıldız ismi götürmeme kararı aldı ve kadro dışı bıraktı.

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Son oynadığı 17 maçı kaybetmeyen Süper Lig'de de 14 maçtır üst üste kazanarak yeni rekorun sahibi olan lider Galatasaray 26.hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor'un konuğu oluyor. Okan Buruk ile yükselişe geçen takım şampiyonluk yarışısında en yakın takipçisine 9 puan fark atarken kritik karşılaşma öncesi Galatasaray'da tecrübeli çalıştırıcı yıldız ismi riskme etmemek adına kadro dışı bıraktı. İşte detaylar...

Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray Süper Lig'de 26. hafta maçında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı bulunan Dries Mertens ve cezalı Victor Nelsson ile ilgili kararını verdi.

Kafile bugün yola çıkıyor

Sarı-Kırmızılı ekibin dün öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanında savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Okan Buruk yönetiminde yüksek tempoda geçen çalışmada, Konyaspor sınavının taktik provası yapıldı. Galatasaray'da hazırlıklar bugün 12.00'de başlayacak idmanla tamamlanacak. Kafile daha sonra Konya'ya geçerek zorlu maç için kampa girecek.

Mertens kadro dışı bırakıldı

Sakatlığını tam olarak atlatamayan Dries Mertens'in Konya'da riske edilmemesine karar verildi. Son anda planlarda sürpriz bir değişiklik yapılmazsa, Belçikalı forvet kritik deplasmana götürülmeyecek.

Nelsson kadroya davet edildi

Bu hafta sarı kart cezası nedeniyle Konya'ya karşı mücadele edemeyecek olan Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı'nın 23 kişilik aday kadrosuna dahil edildi.

Torreira için sıcak takip: Kulübe rapor gönderildi

İtalyan kulüplerinin Lucas Torreira'ya olan ilgisi artarak devam ediyor. Özellikle Milan, Uruguaylı ön liberoyu yakından takip ediyor. İtalyan temsilcilerin Torreira'yı Süper Lig maçlarında izleyerek kulübe rapor gönderdiği öğrenildi. Milan'ın yaz döneminde Torreira için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

44. randevu

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 43 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 4 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 82 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

17 maçtır kazanıyor

Galatasaray'ın 14'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep FK (Hükmen) ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, 25. haftada evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek, Süper Lig'deki galibiyet serisini 14'e maça çıkardı ve lig tarihindeki en uzun galibiyet serisine sahip oldu.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda bu sezon 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puan topladı. Aslan 27 kez gol sevinci yaşarken, 5 kez de kalesinde gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak oynadığı Giresunspor maçından 4-0 galip ayrıldı. Galatasaray, bu mücadelenin ardından Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele edecekti fakat ligden çekilmesinden dolayı müsabaka sarı-kırmızılıların lehine hükmen 3-0 tescil edildi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada ağlarında 17 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, ayrıca bu sezon ligde 10 maçta da kalesini gole kapadı.

Victor Nelsson cezalı

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde 1 futbolcunun sarı kart cezası bulunuyor. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Konya müsabakasında görev alamayacak.

3 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada İstanbul'da oynanacak Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.