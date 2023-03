Prof. Dr. Abdussamet Arslan'ın deprem sözleri ürkürttü: Deprem göç ediyor İstanbul'a...

Prof. Dr. Abdussamet Arslan, Bolu'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depreme yönelik bir açıklama yaptı ve "Bu deprem Doğu’dan Batı’ya doğru göç ediyor. İstanbul’a sıranın gelmiş olma olasılığı çok yüksek" dedi.

Gazi Üniversitesi DEMAR (Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan Bolu’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin yüzeye yakın bir deprem olduğunu açıkladı.

İstanbul'da beklenen deprem için de konuşan Arslan şunları kaydetti:

"Bu deprem İstanbul’a doğru göç ediyor. Doğu’dan Batı’ya doğru göç ediyor. İstanbul’a sıranın gelmiş olma olasılığı çok yüksek. İnşallah bu etkileyen bir sarsıntı olmamıştır. Bunu şu an için söylemek çok erken lokal bir segmentte de kırılma olmuş olabilir. Şunu akıldan çıkarmayalım Türkiye bir deprem bölgesi her an her yerde hele de bu 4.8’lik depremlerin olması çok doğal ama bunun öncesi ve sonrasının analizini yapmak için öncesine ve sonrasına bakmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.