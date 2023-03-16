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AK Parti'den 6 maddelik taahhütname; Milletvekili aday adayları imzalayacak

AK Parti'den 6 maddelik taahhütname; Milletvekili aday adayları imzalayacak

14 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Partilerde şu günlerde milletvekili aday adaylığı başvurularıyla ilgili hareketlilik yaşanıyor. AK Parti, milletvekili aday adaylarına 6 maddelik taahhütname imzalatacağını duyurmuştu. O taahhütnamede yer alan 6 madde işte şunlar:

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Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kilitlendi. Partilerde, Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmasının ardından, milletvekili aday adaylığı başvurularıyla ilgili süreç başladı.

AK Parti, milletvekili aday adaylarına 6 maddelik taahhütname imzalatacağını duyurmuştu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; AK Parti, başvuruda bulunanlardan parti çalışmalarına devam edeceğini ve seçim bölgesinde ikamet edeceğine dair imza istiyor. Kulislerde, partinin bu hamlesinin seçimlerden sonra olası milletvekili transferlerinin önüne geçmek olduğu konuşuluyor.

AK Parti'nin şart koştuğu 6 madde...

1) Seçim çevremde ikamet edeceğimi,

2) TBMM’nin ve Parti Grubumuzun çalışma usul ve esaslarına uyacağımı,

3) TBMM’nin çalışmadığı veya Partimizce başka bir görevlendirmede bulunulmadığı hallerde bütün zamanımı seçim çevremde geçireceğimi,

4) Seçim çevremde bulunduğum süre içerisinde de şehrim ve teşkilatımızla ilgili sorumluluklarımı bihakkın yerine getireceğimi,

5) Vatandaşlarımızla olan bağımı sürekli kılacağımı ve bu bağı seçen-seçilen ilişkisinden öte gönül birlikteliğine dayandıracağımı,

6) “Türkiye Yüzyılı” inşasında var gücümle çalışacağımı, kabul ve taahhüt ederim.

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