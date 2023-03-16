Eksun Gıda halka arz bankaları listesi oransal mı, eşit dağıtım mı? Talep numarası kaç?

Sermaye Piyasası Kurulu, Eksun Gıda halka arz başvurusunun onaylandığını açıklamasının ardından yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Eksun Gıda halka arz hangi bankalarda araştırması yapmaya başladı. “Eksim Yatırım Holding'in sahibi olduğu Eksun Gıda 48,90 TL'den halka arz olacak. Hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.

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Çoğunluk paylarının sahibi 100% ile “Eksim Yatırım Holding olan Eksun Gıda'nın halka arz işlemleri başladı, süreç resmen başladı. Halka arz sürecisi takip eden vatandaşlar yatırım için detayları sorguluyor. Eksun Gıda halka arz tarihi dün yani 15 Mart'ta başladı ve 3 gün sürecek. Eksun Gıda halka arz tarihleri 17 Mart'ta, yarın bitecek. Eksun Gıda halka arz saatleri ise sabah 09.00'da başlıyor ve 17.00'de sona eriyor. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olmak üzere birçok banka Eksun Gıda halka arz işlemleri için aracı oluyor. Peki, Eksun Gıda halka arz hangi bankalarda var, Eksun Gıda kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek ve halka arz olacak, eşit mi oransal mı? Eksun halka arz ne kadar verir?

Eksun Gıda Halka arz ne zaman?

Eksun Gıda halka arz tarihi 15-16-17 Mart 202309:00-17:00 olarak açıklandı.

Eksun Gıda Halka Arz hangi bankalarda var?

Eksun Gıda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.EKSUN Gıda halka arzına katılım sağlamak için aşağıda belirtilen banka ve aracı kurumlar üzerinden #EKSUN koduyla talepte bulunulacak.A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Akbank T.A.Ş.Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolubank A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.DenizBank A.Ş.Dinamik Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık ŞubeleriInvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fibabanka A.Ş.PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.Piramit Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finansbank A.Ş.Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odea Bank A.Ş.Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Teb A.Ş.Tera Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T. Vakıflar Bankası T.A.O.Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş

Ne zaman borsada işlem görecek?

Eksun Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

Eksun Gıda hisse fiyatı nedir?

Eksun Gıda 48,90 TL'den halka arz olacak.

Eksun Halka arz talep numarası kaç?

Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.

Eksun Gıda kaç lot verir?

Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot veriyor.

Eksun Gıda oransal mı, eşit dağıtım mı?

Şirket halka arzda bireysele Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.

Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir soruları cevapladı

Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir "Halka arz gelirinin yüzde 30'unu yatırımlara ayıracağız. Gelirin yüzde 20’sinin yenilenebilir enerji yatırımlarında harcayacak olmamız önemli" dedi.

Bloomberg HT yayınına katılan demir "Halka arzdan gelecek olan gelirlerin nerede kullanılacağı ve değerlendirilmesi noktası bizim için çok önemli. Bu noktada, gelirlerimizi rekabet, verimlilik ve üstünlük adına en iyi yerlerde değerlendirmek istiyoruz. Bu gelirin yüzde 30’u yatırımlara gidecek, yüzde 70'i de işletme sermayesi olacak. Ortaklara herhangi bir satış olmayacak" dedi.

Demir "Burada bizim çok önemsediğimiz bir konu da, halka arzdan gelirin yüzde 20’sini yenilenebilir enerji yatırımlarında harcayacak olmamız. Pandemi dönemi bize enerji ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Bu noktada biz bu enerji krizinin bu netlikte devam edeceğini öngörerek yatırımlarımızı enerji üretme noktasında değerlendirmeyi planlıyoruz. Tabii burada fabrikalarımızın ve üretim tesislerimizin tüketmiş olduğu enerjiyi karşılayacak 128 MW’lık bir enerji tesisini de hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.