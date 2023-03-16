Depreme yakalanan Yörük Ana anlattı: Ayağım çıplak, dışarı kaçtım

Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na giden Mehmetçik için kurban kesen ve "Yörük Ana" olarak tanınan Döndü Deveci, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde eşi ve 3 torunuyla büyük korku yaşadı.

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Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirilen Mehmetçik için Hassa ilçesinde kestikleri kurbanın kanını askerlerin alnına süren 70 yaşındaki Deveci, merkez üssü Pazarcık olan depreme, eşi ve okula giden torunlarıyla Kırıkhan ilçesindeki iki katlı evde yakalandı.

Sarsıntıyı hissedince kucağına küçük torunu Muhsin Alperen'i alan Deveci, diğer torunları Cennet ve Melek Döndü'yü kurtarmaya çalıştı. Torunlarıyla sokağa çıktığında yağmur ve soğuk havada yaşadığı şoku atlatmaya çalışan "Yörük Ana"nın eşi Mustafa Deveci'nin de binadan ayrılmasının ardından evin alt katı çöktü.

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 30 yaşındaki torunu Merve'nin acı haberini alan Döndü Deveci, eşi, oğlu, gelini ve 3 torununun yanı sıra geçimini sağladığı hayvanlarıyla yaylada barınıyor.

Hassa'ya bağlı Koruhüyük Mahallesi Leçelik mevkisinde kurdukları çadırda yaşayan 8 çocuk annesi Döndü Deveci, AA muhabirine, hayatında böyle büyük bir afet görmediğini söyledi.

Deveci, çocukları çıkarmak için mücadele verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sallantıdan 3 kere yere düştüm. Kapıya geldim, tavandan üstüme parçalar düştü. Ayağım çıplak, dışarı kaçtım. Yağmur var, çocuklarla komşunun minibüsüne girdik. Nurdağı'nda ve Kahramanmaraş'ta çocuklarım var. Onları o an hiç düşünemedim. Gün ağarınca eve geldiğimde evin duvarları patlamış, göçük olmuş. Çocuklarla buraya geldik. Yaylaya geldiğimizde bir daha sallandı."

Oğlu Pazarcık merkezli depremi çadırda yaşadı

Deprem bölgesindeki diğer illerde yaşayan çocuklarından bir süre haber alamadıklarını anlatan Deveci, torunu Merve'nin cenazesine depremden bir gün sonra ulaşıldığını dile getirdi.

Hayatının yaylalarda geçtiğini aktaran Deveci, "Başkaları alışkın değil ama biz çadıra alışkınız. Çadırımız da var. Artık burada yaşarız. Çok korkuyorum, sallandı mı ürperiyorum. Sürekli oluyor. Dün yine oldu, çadırdan dışarı kaçtım. Kendimden çok çocuklarım ve torunlarım için korkuyorum. Onların daha göreceği günler var. İkinci depremde çadırın içinde oturuyordum, sallanınca kendimi korkumdan yana atmışım. Çadırda da 'yer yarılır' diye korktum." diye konuştu.

Döndü Deveci'nin oğlu Mehmet Deveci, Pazarcık merkezli deprem sırasında çadırda uyuduğunu, şiddetli sarsıntıyla uyandığını belirtti.

Çok şiddetli sallandıklarını ifade eden Deveci, "Yere çömeldim. Deprem anında horoz ötüyordu. Koyunlar ürktü, meleşmeye başladı. Köpekler de uluyordu. Deprem burada da çok kötüydü. O dehşeti burada yaşadım." dedi.