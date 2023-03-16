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Dogu Perincek ittifak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme talep etti

Dogu Perincek ittifak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme talep etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti’nden kendilerine bir görüşme talebi gelmediğini ancak kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı.

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AK Parti, Cumhur İttifakı'nı büyütme yolunda çok sayıda partiyle görüşmelerini sürdürüyor.

2023 seçimlerinden en güçlü şekilde çıkmayı hedefleyen Cumhur İtitifakı'na katılmak isteyen partilerden birisi de Vatan Partisi oldu. 

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ankara'da basın mensupları ile bir araya geldi. Perinçek’e partinin Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek ve Ethem Sancak da eşlik etti.

Sputnik'in haberine göre burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin zor bir döneme girdiğini ifade eden Perinçek, “Ekonomide zorluklar var. Güvenlikte de Türkiye'yi zorluklar bekliyor. Ege'den Dedeağac'a kadar Amerikan askerleri geldi. Doğu Akdeniz'de ABD tatbikatlar yapıyor. Türkiye bu bakımdan da tehlikelerle karşı karşıya. Deprem bu zorlukları daha da artırdı” dedi.

Türkiye’nin Atlantik sisteminden Avrasya’ya doğru bir yöneliş içinde olduğunu ifade eden Perinçek, “Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi yöneten hükümet içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Perinçek’ten Erdoğan’a görüşme talebi

AK Parti’nin Cumhur ittifakı için görüşmeler yaptığı ve bu kapsamda kendileri ile bir görüşme talebi gelip gelmediği sorulan Perinçek, bir talebin gelmediğini belirterek, “Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşme talep ettim” dedi.

Altılı masa Türkiye'ye kaos vadediyor

Perinçek, muhalefet cephesine ilişkin ise “Altılı masa Türkiye'ye kaos vadediyor. Seçimi kazanmak zorundayız” yorumunda bulundu.

‘HÜDAPAR ile görüşme bir tuzaktır’

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri de AK Parti ile HÜDAPAR arasındaki ittifak görüşmeleriydi. Bu görüşmelerin doğru olmadığını ifade eden Perinçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cumhur İttifakı'nın bu seçimde en önemli silahı; karşı taraf için kullandığı ‘siz HDP ile işbirliği yapıyorsunuz’ söylemiydi. Şimdi onlar da siz de HÜDAPAR’la yapıyorsunuz demeye başladılar. Bu AK Parti’ye seçimi kaybettirir. Tencere dibin kara, seninki benden kara’ gibi bir durum çıktı ortaya. Bu bana Cumhur ittifakına karşı bir tuzak gibi geliyor. Sayın Cumhurbaşkanına, HÜDAPAR ile ittifakı kim tavsiye ediyorsa kim ziyarete gidiyorsa bu tuzağı onlar kuruyor. Burada milyonlarca oy kaybediliyor. MHP de kaynıyor. Beni arayarak çıkışımdan dolayı tebrik ediyorlar. HDP’nin programında ne varsa HÜDAPAR'ınkinde de o var.”

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