Bayiye gitti 'sıfır araç yok' cevabını aldı 3 km ötede otoparktaki araçları görünce şoke oldu

“5 bin tane aracın inşaat alanında olması olması soru işaretlerini beraberinde getiriyor”

Bayiler tarafından araçların stoklandığını belirten Yiğit Ayaydın, “1 buçuk yıldır Fiat Egea aracı arayış durumundayım. Fiat bayisini 1 buçuk yıldır arıyorum. Araç olmadığını, gelmediğini bana söylüyorlar. Bugün sabah bayiye gitmek istedim. Gittiğimde bayide araba olmadığını söylediler tekrar. Bayiden çıkıp 2-3 km gittikten sonra bir inşaat içerisinde yaklaşık 5 bin civarı aracın olduğunu gördüm ve hepsi de Fiat’a ait.