Bayiye gitti 'sıfır araç yok' cevabını aldı 3 km ötede otoparktaki araçları görünce şoke oldu
Maltepe’de otomobil almak isteyen Yiğit Ayaydın, gittiği Fiat bayisinden kendisine 'sıfır araç yok' denilince eli boş döndü. Ayaydın, bayinin birkaç kilometre ötesinde inşaat halindeki otoparkta sıfır araçların stoklandığını görünce şoke oldu. Ayaydın, bir yılda almak istediği araçta fiyat farkının 200 bin TL olduğunu söyledi.
Sıfır kilometre araç satın almak isteyenlerin yaşadıkları sorunlar günden güne artarken bayilerde satılmayan otomobiller galeriler üzerinden satışa çıkarılıyor. Sıfır araç almak için harekete geçenler paraları oldukları halde stok sorunu ile karşılaşırken, geçen zaman diliminde araçların fiyat artışının bir anda etiketlere yansımasıyla bayilerde ''Aracımız yok'' ifadeleri kullanılıyor.
Maltepe’de otomobil almak isteyen Yiğit Ayaydın ise gittiği bayiden kendisine 'sıfır araç yok' denilerek elleri boş dönerken, sıfır araçların bayiye yaklaşık 2 kilometre ötede bir inşaat halindeki otoparkta stoklandığını görünce şoke oldu.
Bayi yetkilisine araçlarının olduğu belirten Ayaydın, bayi yetkilisinin "araç satış yemiştir” cevabıyla karşılaştığını ifade etti. Ayaydın, bir yılda almak istediği araçta fiyat farkının 200 bin TL’ye kadar ulaştığını söyledi.
“5 bin tane aracın inşaat alanında olması olması soru işaretlerini beraberinde getiriyor”
Bayiler tarafından araçların stoklandığını belirten Yiğit Ayaydın, “1 buçuk yıldır Fiat Egea aracı arayış durumundayım. Fiat bayisini 1 buçuk yıldır arıyorum. Araç olmadığını, gelmediğini bana söylüyorlar. Bugün sabah bayiye gitmek istedim. Gittiğimde bayide araba olmadığını söylediler tekrar. Bayiden çıkıp 2-3 km gittikten sonra bir inşaat içerisinde yaklaşık 5 bin civarı aracın olduğunu gördüm ve hepsi de Fiat’a ait.