Türkiye'de ilk olacak pazar günü Erdoğan açıyor! Borun katma değeri 35 bin katına çıkacak

TÜRKİYE'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak bor karbür tesisi, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19 Mart Pazar günü açılacak.

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Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye, bu alanda attığı adımlarla dikkati çekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde Eti Maden tarafından yapılan çalışmalarla bor madeninin katma değerli yolculuğu hız kesmeden sürüyor. Geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kıran Eti Maden, katma değerli borlu ürün dönüşümüyle yeni rekorlar yolunda hız kesmeden ilerliyor.

Bu çerçevede cevherin borik asite dönüşümüyle başlayan süreç, borik asitten bor karbür üretimi ile devam ediyor. Milli enerji ve maden politikası çerçevesinde 2019’da temeli atılan Türkiye’nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı.

Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

Yeni bor karbür tesisi için adres Kütahya

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda Türkiye’nin borda attığı adımların meyvelerini toplamaya başladığını söyledi. Önceden borun çıkarıldığı gibi cevher olarak çok düşük fiyata ihraç edildiğini hatırlatan Dönmez, “Şimdi bor cevherini borik aside ve atıklarını da lityuma dönüştürüp satıyoruz. Bunun dışında kullanım alanlarını da artırıyoruz. Nitekim bu attığımız adımlar bize rekorlar getiriyor. 2 yıl üste üste bor ihracatında rekor kırdık. Yeni rekorlar için yeni tesisler ve katma değerli ürün portföyünün artması gerekiyordu. Bu tesisle bunu da yapmış olacağız” dedi.

Tesisin yapım aşamasında pandemide oluşan tedarik sıkıntısına rağmen hız kesmediklerini vurgulayan Dönmez, böylesine stratejik bir tesisin Türkiye’ye katkısının maddiyatın ötesinde olduğunu vurguladı. Dönmez, Kütahya Emet’te de yıllık 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisiyle ilgili çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Katma değeri 35 bin katına çıkacak

Bor cevherine göre bor karbürün kıyaslamasını yapan Dönmez, “Bor cevherindeki katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 7 katına, bor karbür gibi ürünlerde 300 katına, bor karbürün kullanıldığı zırh sektöründe 2 bin katına, hatta roket nozul yapımı sektöründe 35 bin katına çıkmış oluyor” diye konuştu.

Türkiye bir üst lige çıktı

Dünya genelinde Rusya, Çin, ABD ve Almanya’dan sonra Türkiye’nin de bor karbür üreten ülkeler arasına girdiğini belirten Bakan Dönmez, bu ürünle Türkiye’nin madencilikte bir üst lige çıktığını aktardı.