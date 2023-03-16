İŞKUR giriş yap iş arayan girişi TC ile İŞKUR başvuru ekranı kayıt açıldı

Mart ayında toplam 90 bin işçi alımı yapılacağını duyuran İŞKUR'un resmi sitesi kilitlendi. Bekçiden garsona kadar birçok işçi alımı yapacak olan İŞKUR mart ayı işçi alım takvimi haberimizde. İŞKUR iş başvuru için 18 yaşını doldurmak ve resmi siteden online TC ile başvuru yapmak yeterli olacak. İşte İŞKUR giriş yap iş arayan girişi TC ile İŞKUR başvuru ekranı

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İŞKUR yaptığı son açıklama ile binlerce işsiz vatandaşın derdine derman oldu. mart ayı içinde toplam 90 bin işçi alacağını resmi internet sitesinden duyuran İŞKUR'un sayfası yoğunluktan zaman zaman kilitlendi. İş arayan vatandaşlar İŞKUR iş başvurusu yapmak için sayfaya akın etti. Garsondan, bekçiliğe kadar birçok alanda istihdam sağlayacak olan İŞKUR' başvurura bulunmak için 18 yaşını doldurmanız, TC vatandaşı olmanız şart. Ayrıca en az ilkokul mezunu olmak da aranan diğer en önemli özelliklerden birisi. Peki İŞKUR iş başvuru yapma ekranına giriş nasıl yapılır, İŞKUR 90 bin işçi alımı hangi alanlarda olacak? İşte İŞKUR iş başvurusu hakkında merak edilenler...

Yapılacak olan kurum alımları için ilk başvuru süreci başladı. İşkur sitesi üzerinden CV yardımı ile kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sonrası iletişim bilgileri ile kısa sürede iş görüşmesini planlamanız mümkündür. Başvuru yapacak kişiler için ilk şart ilkokul mezunu olmaktır. Sonrasında ise 18 yaşını doldurmuş olması aranan bazı şartlar arasında yer alıyor.

İŞKUR işçi alımı başvuru şartları nedir?

İşkur 90 bin İşçi alımı için belli şartlar altında işçi alımı yapacağını duyurdu. Aranan ilk şart başvuru yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıdır. Yabancı uyruklu olan vatandaşlar maalesef iş başvurusu yapamayacak. Dikkat edilecek bir diğer nokta ise en az ilkokul mezunu olması şartıdır.

Yani bu şart ile sadece okur yazarlığı olan vatandaşlar başvuru yapamayacak. Aranan bir diğer şart ise başvurduğu iş ilanında herhangi bir engel durumu olmamasıdır. Aksi durumda kişinin başvurusu reddedilir. Aranan şartlardan bir diğeri ise sicil kaydının temiz olup vardiyalı çalışmaya uygun olma şartlarıdır. Tüm şartları karşılayan vatandaşların başvuruları kısa sürede kabul edilecektir.

Hangi meslek kodları dahil

İşkur yapacağı işçi alımı için pek çok sektörden alım yapacağını duyurdu. Genel olarak garson, bekçi ve güvenlik hizmetleri gibi alanlarda işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu mesleklere ek olarak kamu personeli ve satış elemanı gibi pek çok alanda işçi alımı yapılacak.

İşçi alımının yapıldığı alanlar genel olarak hizmet sektörü olup gençlerin tercih edecekleri iş alanları tercih ediliyor. Buna ek olarak kısmen engelli vatandaşların çalışabileceği kasiyer tarzı satış işlerinde de alımlar yapılacağı duyuruldu. İşçi alımı sürecinin başlaması ile 90 bin İşçi alımının yapılacağı ve belli oranda şartları karşılayan vatandaşların başvurularının en kısa sürede kabul edileceği açıklandı.