Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci görevinden istifa etti!

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci görevinden istifa ederek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.Abone ol
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 26 yıllık sendika başkanlığı görevinden istifa ederek MHP milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Önder Kahveci, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini ortaya koymak istediğini vurgulayarak, “Türkiye Kamu-Sen Başkanıydım. Bugün itibarıyla sendika başkanlığı görevimden ayrıldım. Milliyetçi Hareket Partisi’nden Ankara için milletvekilliği aday adaylığına başvurdum." dedi.