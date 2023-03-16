TOGG ön sipariş tutarı belli oldu! Herkes merak ediyordu, ortaya çıktı: 60 bin TL geri ödenecek mi?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG yollara çıkmak için gün sayıyor. İlk satışı çekilişle yapılacak olan TOGG T10X modeli için ön siparişin açılmasının ardından başvuru sürecinde ödenecek tutar, çekiliş tarihi ile birlikte belli oldu. Ortaya çıkan ayrıntıların ardından ön sipariş sırasında çekilişe katılmak için yatırılacak olan 60 BİN TL'nin geri ödemesi yapılacak mı, yapılmayacak mı? herkes tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. O detay ortaya çıktı..

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Yerli otomobil TOGG'un C-segment, elektrikli SUV modeli T10X'un satış fiyatının, 953 bin TL olarak açıklanmasının ardından 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak çekiliş öncesi başvuru süreci bugün itibariyle başladı. Çekilişe katılmak için ödenmesi gereken tutar ise 60 BİN TL olarak belirlendi. TOGG ön sipariş ile ilgili bilgilerin ortaya çıktıktan hemen sonra çekiliş öncesi ödenen 60 BİN TL'nin çekiliş sonrası geri yatırılıp, yatırılmayacağı merak konusu oldu ve arama motorlarından araştırılmaya başlandı. Peki TOGG 60 bin TL ön ödeme geri ödenecek mi, TOGG ön sipariş bedeli 60 bin TL geri yatırılır mı? İşte TOGG ön sipariş ile ilgili derlediğimiz merak edilen soruların cevapları haberimizde....

TOGG için ön sipariş kaydı oluşturacak kişiler çekilişe katılma hakkı kazanacak. Ön sipariş aşamasında kişiler sözleşmeyi inceleyip onayladıklarını da ödemeyi de gerçekleştirecekler. Çekilişe katılmaya hak kazanamayan kullanıcılar ise, bu durumda ön sipariş için ödenen meblağın kendilerine geri yatırılıp yatırılmayan olacağını araştırmaya başladı. TOGG ön siparişlerin Bugün başlaması ile ilgili konuya dair aramalar hız kazandı.

TOGG T10X 953 bin TL oldu

TOGG’a ait SUV modeli olan T10X’un satış fiyatı 953 bin TL olarak açıklandı. Aracın üç farklı modeli olacak ve fiyatlar da donanım ile menzil özelliklerine göre değişecek. Yerli ve milli otomobilin en yüksek menzil ve donanıma sahip olan modelin fiyatı ise, 1 milyon 790 bin TL olarak açıklandı. Tercih edilecek model için ön siparişler Trumore uygulaması üzerinden mobil cüzdan oluşturulduktan sonra verilebilecek. Ön sipariş ile vatandaşlar çekilişe katılma hakkını elde edecek.

TOGG 60 bin TL geri ödenecek mi?

TOGG Ön sipariş kaydığı için vatandaşların 60 bin TL ödemesi gerekiyor. Bugün başlayan ön siparişlere vakit kaybetmeden başvurmak isteyen kişiler ise, çekilişe katılma hakkı kazanamaması durumunda ödenen meblağın kendilerine geri yatırılıp yatırılacağını araştırmaya başladı. yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedellerinin Trumore uygulamasındaki e-cüzdanlarına en geç 14 gün içerisinde otomatik olarak geri yatırılacağı bildirildi.