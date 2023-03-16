İstanbul'da turistleri yemeğe çıkarıp içeceklerine ilaç kattı sonra da soydu! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Tunuslu Mokhles Kouakbı İstanbul'un turistik yerlerinde tanışıp yemeğe çıkardığı yaşlı ve yalnız turistlerin içeceklerine ilaç atıp kendilerinden geçmelerinin ardından cüzdanlarını çalıyordu. Hakkında "nitelikli yağma" suçundan 8 dava açılan Kouakbı'nın bir turistin içkisine el çabukluğuyla ilaç koyduğu anlar bir kafenin kameralarına yakalandı.

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İstanbul’da 2019’da Sirkeci Polis Merkezi Amirliğine farklı tarihlerde başvuran 4 turist, tanıştıkları 175 santimetre boylarında, 90 kilo ağırlığında ve 40-45 yaşlarındaki esmer bir kişiyle yemek yedikten sonra rahatsızlandıklarını, kendilerine geldiklerinde ise cüzdanlarının çalındığını bildirerek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, turistlerin yiyeceklerine ilaç katıp kendilerinden geçmelerini fırsat bilerek cüzdanlarını ve telefonlarını çalan kişinin Tunus doğumlu 41 yaşındaki Mokhles Kouakbı olduğunu belirledi.

İfadeleri alınan turistlerden Lawrance William George, 25 Eylül 2019’da saat 13.00 sıralarında Gülhane Parkı’nda tanıştığı Kouakbı’nın teklifi üzerine restoranda yemek yediklerini ve alkol aldıklarını belirterek, hesabı ödedikten sonra gittikleri Mısır Çarşısı’nda uyuya kaldığını, kendine geldiğinde ise cebindeki 350 lira ile cep telefonu ve banka kartının olmadığını fark ettiğini anlattı.

Mağdur turistlerden Geoffrey Edwin Langham, 29 Ağustos 2019’da saat 17.30 sıralarında bir restoranda yemek yerken yanına gelen Kouakbı’nın sohbet etmeye başladığını ve birbirlerine telefon numaralarını verdiklerini söyledi.

Görüntüde ayağa kalkan turistin bir süre sendelediği ardından masaya döndüğü görülüyor

İlaçla bayılan turist hastaneye kaldırıldı

Kouakbı ile 2 gün sonra bir restoranda buluştuklarını ve yemek yediklerini, hesap ödendikten sonra fenalaştığını, sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Langham, kendisine geldikten sonra baktığı hesap özetinde kredi kartlarından yüksek miktarda altın alındığını ve hesaplarından para çekildiğini gördüğünü aktardı.

Mağdur John Edward Tovey, Sultanahmet Meydanı’nda tanıştığı Kouakbı’nın ikram ettiği meyve suyunu içtiğini, birlikte Galata Köprüsü civarında bir restorana gittiklerini, yemek yerken nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde bayıldığını, uyandığında çantasının ve Kouakbı’nın yanında olmadığını anlattı.

Birlikte fotoğraf çekmişler

Amerikalı mağdur Garland Keith Wilkinson da sanıkla Sultanahmet Meydanı’nda 9 Eylül 2019’da tanıştığını, Fransız olduğunu söyleyen Kouakbı’nın Ukrayna’daki kız arkadaşına para göndereceğini ifade ettiğini, birlikte gittikleri ATM’de sorun yaşayınca para çekmesini denemesini istediğini, sanığın bu sırada kartın şifresini öğrendiğini dile getirdi.

Wilkinson, sanığın kendisine ikram ettiği meyve suyundan içtiğini, sonrasında Gülhane Parkı’na gittiklerini, burada nasıl olduğunu anlamadığı şekilde bayıldığını, hastanede uyandığında cüzdanının çalındığını fark ettiğini kaydetti. Wilkinson emniyete ayrıca olay günü sanıkla çektirdikleri fotoğrafı da sundu.

Nitelikli hırsızlıktan 2 yıl 6 ay ceza aldı

Garland Keith Wilkinson’un dolandırılmasıyla ilgili tutuklanan Mokhles Kouakbı hakkında “kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanılan hırsızlık” suçundan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Savunması alınan ve 16 aralık 2020’de tahliye edilen sanık Kouakbı, Wilkinson’u Rusya’dan tanıdığını, İstanbul’da buluştuklarını, normalde Tunus’a gideceğini ama müşteki gelecek diye yolculuğunu ertelemesinden dolayı uçak biletini de müştekinin aldığını öne sürdü. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, Kouakbı’yı “nitelikli hırsızlık” suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı.

"Portakal suyu ikram etti"

Olayın ardından ABD’ye dönen Wilkinson, şu anda ABD Oklama’da yaşadığını, Eylül 2019’da Sultanahmet’te kendisine yol sorması üzerine yardımcı olduğu sanığın kendisine portakal suyu ikram ettiğini söyledi.

"4 saat sonra hastanede uyandım"

Topkapı Sarayı’nın girişinde sıra olduğu için Gülhane Parkı’na gitmeyi önerdiği sanıkla özçekim yaptıktan sonrasını hatırlamadığını dile getiren Wilkinson, şunları kaydetti:

“4 saat sonra hastanede uyandım. Nerede olduğumun veya ne yaşadığımın farkında değildim. Cüzdanım çalınmıştı ve telefonumla pasaportum çimlerin üzerindeymiş. Bir adam beni bulmuş ve hastaneye getirmiş, Doktorlar kalp krizi veya çarpıntı yaşamadığımı anlayınca ve bilincim yerine gelince taburcu etti.

Sanıkla çektiğimiz fotoğraf telefonumdan silinmişti. Veri kurtarmayla geri getirip polise sunduk. Birkaç hafta sonra tutuklandı. Mahkemede ifademi verdim ve beni yerde bulan adam da ifadesini verdi. Bana bunu yapan adam çok tehlikeli çünkü ölebilirdim. 80 yaşındaydım ve kalp hastalığım var, şimdi 83 yaşındayım, bu adamın İstanbul sokaklarında olmaması lazım.”

Masanın altına götürdüğü şişeye ilaç koyuyor

Bu davanın ardından 21 Ekim 2022’de Eminönü İskelesi’nde tanıştığı Yeni Zelanda vatandaşı Peter Robert Barlow’u, Karaköy’deki bir restorana götüren sanığın içeceğe ilaç kattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Kouakbı’nın masanın altına götürdüğü mağdur turistin içki şişesine bilinmeyen bir madde koyması, el çabukluğuyla bu şişedeki içkiyi mağdurun bardağına dökmesi, sonrasında da turistin cüzdanını ve telefonunu alarak restorandan ayrılması yer aldı.

Emniyete ifade veren Barlow, sanıkla kafede içki içtikten sonra kendisini Galata Köprüsü’nde yürürken bulduğunu, 2 saat boyunca ne yaptığını hatırlamadığını, kendine geldiğinde hesaplarından para çekildiğini fark ettiğini aktardı.

Bu olaya ilişkin hakkında yeni bir dava daha açılan sanık ise savunmasında, Barlow’un içkisine alkol oranı yüksek bir içki eklediğini, mağdurun isteği üzerine bunu masa altından göstermeden yaptığını savundu.

Dava dosyası, sanık hakkında benzer bir suçtan devam eden yargılamanın yapıldığı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Yine bir turiste karşı işlediği “elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık” suçundan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyası kapsamında 13 Aralık 2022’den beri tutuklu yargılanan sanık hakkında halen 7 ayrı mahkemede “hırsızlık”, “başkasına ait banka kartını izinsiz kullanma” ve “beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yağma” gibi suçlardan dava görülüyor.

Sanık hakkında ayrıca, “hırsızlık”, “yağma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından yürütülen 4 ayrı soruşturmada devam ediyor.