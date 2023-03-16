Esad'dan Erdoğan açıklaması: Kendisiyle görüşürüm ama iki şartım var

Suriye'deki yönetimin lideri Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebilmesi için, Türkiye'nin Suriye'den tamamen çekilmesi ve muhalif gruplara desteğini durdurması gerektiğini söyledi.

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Suriye'de lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelme olasılığıyla ilgili şartlarını açıkladı.

Dün başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Esad, Rus medyasından RIA Novosti'ye konuştu.

Esad şartlarını sıraladı

Erdoğan'la görüşebilmesi için, "Türk askeri birliklerinin Suriye'den çekilmesi, Türkiye'nin muhalif gruplara desteğini durdurması" gerektiğini söyledi.

Esad, "Erdoğan ile görüşmemin tek olasılığı bu. Eğer Suriye'de savaşla ilgili nihai bir sonuca ulaşmayacaksak görüşmenin ne anlamı olur?" dedi.

Esad'ın talepleri yeni değil

Esad, Türkiye'yle normalleşme adımları çerçevesinde geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda, Erdoğan'la görüşme şartları olarak aynı gerekçeleri sunmuştu.

4'lü zirve de ertelendi

Öte yandan İngiliz haber ajansı Reuters; Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanları arasında bu hafta Moskova'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dört ülkenin bakanlarının Suriye krizinin çözümüyle ilgili müzakerelerden önce bu hafta Moskova'da bir araya geleceklerini söylemişti.