BIST 5.230
DOLAR 18,99
EURO 20,18
ALTIN 1.170,84
HABER /  DÜNYA

Esad'dan Erdoğan açıklaması: Kendisiyle görüşürüm ama iki şartım var

Esad'dan Erdoğan açıklaması: Kendisiyle görüşürüm ama iki şartım var

Suriye'deki yönetimin lideri Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebilmesi için, Türkiye'nin Suriye'den tamamen çekilmesi ve muhalif gruplara desteğini durdurması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Suriye'de lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelme olasılığıyla ilgili şartlarını açıkladı.

Dün başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Esad, Rus medyasından RIA Novosti'ye konuştu.

Esad şartlarını sıraladı

Erdoğan'la görüşebilmesi için, "Türk askeri birliklerinin Suriye'den çekilmesi, Türkiye'nin muhalif gruplara desteğini durdurması" gerektiğini söyledi.

Esad, "Erdoğan ile görüşmemin tek olasılığı bu. Eğer Suriye'de savaşla ilgili nihai bir sonuca ulaşmayacaksak görüşmenin ne anlamı olur?" dedi.

Esad'ın talepleri yeni değil

Esad, Türkiye'yle normalleşme adımları çerçevesinde geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda, Erdoğan'la görüşme şartları olarak aynı gerekçeleri sunmuştu.

4'lü zirve de ertelendi

Öte yandan İngiliz haber ajansı Reuters; Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanları arasında bu hafta Moskova'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dört ülkenin bakanlarının Suriye krizinin çözümüyle ilgili müzakerelerden önce bu hafta Moskova'da bir araya geleceklerini söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çocuğu hasta olan kadın mahkumlar için yargıda yeni düzenleme
Çocuğu hasta olan kadın mahkumlar için yargıda yeni düzenleme
Türkiye sayesinde dünya 60 gün daha nefes alacak
Türkiye sayesinde dünya 60 gün daha nefes alacak
TOGG ön sipariş tutarı belli oldu! Herkes merak ediyordu, ortaya çıktı: 60 bin TL geri ödenecek mi?
TOGG ön sipariş tutarı belli oldu! Herkes merak ediyordu, ortaya çıktı: 60 bin TL geri ödenecek mi?
İstanbul'da turistleri yemeğe çıkarıp içeceklerine ilaç kattı sonra da soydu! O anların görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'da turistleri yemeğe çıkarıp içeceklerine ilaç kattı sonra da soydu! O anların görüntüsü ortaya çıktı
İŞKUR giriş yap iş arayan girişi TC ile İŞKUR başvuru ekranı kayıt açıldı
İŞKUR giriş yap iş arayan girişi TC ile İŞKUR başvuru ekranı kayıt açıldı
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci görevinden istifa etti!
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci görevinden istifa etti!
Deprem sonrası paraşütsüz çakıldı! Konut satışlarında şoke eden rakamlar
Deprem sonrası paraşütsüz çakıldı! Konut satışlarında şoke eden rakamlar
Türkiye'de ilk olacak pazar günü Erdoğan açıyor! Borun katma değeri 35 bin katına çıkacak
Türkiye'de ilk olacak pazar günü Erdoğan açıyor! Borun katma değeri 35 bin katına çıkacak
Kübra Güran Yiğitbaşı eşi Dr. Burhan Selim Yiğitbaş kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı bakın kimin gelini çıktı
Kübra Güran Yiğitbaşı eşi Dr. Burhan Selim Yiğitbaş kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı bakın kimin gelini çıktı
Depreme yakalanan Yörük Ana anlattı: Ayağım çıplak, dışarı kaçtım
Depreme yakalanan Yörük Ana anlattı: Ayağım çıplak, dışarı kaçtım
İŞKUR işçi alımı başvuruları başladı Mart ayı 90 bin işçi alım takvimi-2023
İŞKUR işçi alımı başvuruları başladı Mart ayı 90 bin işçi alım takvimi-2023
Dogu Perincek ittifak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme talep etti
Dogu Perincek ittifak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme talep etti