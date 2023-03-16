Fenerbahçe-Sevilla maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, bugün İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk ediyor.Abone ol
Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla'yı ağırlayacak.
FENERBAHÇE 0-0 SEVİLLA (CANLI SKOR)
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Arda Güler, Oosterwolde, Batshuayi, Valencia.
SEVİLLA: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri.
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STAT: Ülker
HAKEM: Michael Oliver
SAAT: 20:45
YAYIN: EXXEN