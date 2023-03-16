BIST 5.230
DOLAR 19,00
EURO 20,17
ALTIN 1.170,23
HABER /  POLİTİKA

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Erdmann'dan Kılıçdaroğlu'na destek

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Erdmann'dan Kılıçdaroğlu'na destek

Türkiye'nin şu anda birleştiren bir lidere ihtiyacı olduğunu belirten Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

Abone ol

Dünya, 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yakından takip ediyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Türkiye'de görev yapan emekli Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamalarında Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahsederek desteğini gösterdi.

Öyle ki Erdmann, şu ana dek 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kazanacağı yönünde ifadeler kullandı.

"Altılı masayı zor görevler bekliyor"

Kılıçdaroğlu'nun bölünmüş Türkiye'yi yeniden birleştirecek yetenekte olduğuna inandığını belirten Erdmann, "Altılı masayı ve onların cumhurbaşkanı adayını çok zor görevler bekliyor" dedi. 

"Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yeniden birleştirecek yetenekte olduğuna inanıyorum"

Erdman, şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu kitleleri harekete geçiren bir siyasetçi değil, ama zaten Türkiye'nin şu dönem kitleleri elektrize eden ya da bölen bir lidere ihtiyacı yok. Ülkenin şu dönemde bir araya getiren, birleştiren bir lidere ihtiyacı var.

Kılıçdaroğlu'nun olgulara dayalı tabiatı, alçak gönüllülüğü ve uzun yıllara dayanan siyasi tecrübesiyle, parçalanmış ve bölünmüş Türkiye'yi yeniden birleştirecek yetenekte olduğuna inanıyorum.

"Son 10 yılda yapılmış hataları birkaç ayda düzeltmeleri imkansız, Kılıçdaroğlu'nda o dayanma gücü var"

Müsadenizle başka bir noktaya daha dikkat çekmek isterim; Altılı masayı ve onların cumhurbaşkanı adayını çok zor görevler bekliyor, Almanca'da da dediğimiz gibi "Herkül görevleri" bunlar.

Yıllarca, özellikle de son 10 yılda hem de siyasetin her alanında yapılmış hataları birkaç ayda düzeltmeleri imkansız. O sorunları çözmek sabır gerektiriyor, dayanma gücü gerektiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nda o dayanma gücü var. O gücünü Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşü'nde de gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Togg'un T10X modeli için ön siparişi başladı
Togg'un T10X modeli için ön siparişi başladı
Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Esad'dan Erdoğan açıklaması: Kendisiyle görüşürüm ama iki şartım var
Esad'dan Erdoğan açıklaması: Kendisiyle görüşürüm ama iki şartım var
Çocuğu hasta olan kadın mahkumlar için yargıda yeni düzenleme
Çocuğu hasta olan kadın mahkumlar için yargıda yeni düzenleme
Türkiye sayesinde dünya 60 gün daha nefes alacak
Türkiye sayesinde dünya 60 gün daha nefes alacak
TOGG ön sipariş tutarı belli oldu! Herkes merak ediyordu, ortaya çıktı: 60 bin TL geri ödenecek mi?
TOGG ön sipariş tutarı belli oldu! Herkes merak ediyordu, ortaya çıktı: 60 bin TL geri ödenecek mi?
İstanbul'da turistleri yemeğe çıkarıp içeceklerine ilaç kattı sonra da soydu! O anların görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'da turistleri yemeğe çıkarıp içeceklerine ilaç kattı sonra da soydu! O anların görüntüsü ortaya çıktı
İŞKUR giriş yap iş arayan girişi TC ile İŞKUR başvuru ekranı kayıt açıldı
İŞKUR giriş yap iş arayan girişi TC ile İŞKUR başvuru ekranı kayıt açıldı
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci görevinden istifa etti!
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci görevinden istifa etti!
Deprem sonrası paraşütsüz çakıldı! Konut satışlarında şoke eden rakamlar
Deprem sonrası paraşütsüz çakıldı! Konut satışlarında şoke eden rakamlar
Türkiye'de ilk olacak pazar günü Erdoğan açıyor! Borun katma değeri 35 bin katına çıkacak
Türkiye'de ilk olacak pazar günü Erdoğan açıyor! Borun katma değeri 35 bin katına çıkacak
Kübra Güran Yiğitbaşı eşi Dr. Burhan Selim Yiğitbaş kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı bakın kimin gelini çıktı
Kübra Güran Yiğitbaşı eşi Dr. Burhan Selim Yiğitbaş kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı bakın kimin gelini çıktı