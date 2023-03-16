Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Erdmann'dan Kılıçdaroğlu'na destek

Türkiye'nin şu anda birleştiren bir lidere ihtiyacı olduğunu belirten Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

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Dünya, 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yakından takip ediyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Türkiye'de görev yapan emekli Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamalarında Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahsederek desteğini gösterdi.

Öyle ki Erdmann, şu ana dek 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kazanacağı yönünde ifadeler kullandı.

"Altılı masayı zor görevler bekliyor"

Kılıçdaroğlu'nun bölünmüş Türkiye'yi yeniden birleştirecek yetenekte olduğuna inandığını belirten Erdmann, "Altılı masayı ve onların cumhurbaşkanı adayını çok zor görevler bekliyor" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yeniden birleştirecek yetenekte olduğuna inanıyorum"

Erdman, şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu kitleleri harekete geçiren bir siyasetçi değil, ama zaten Türkiye'nin şu dönem kitleleri elektrize eden ya da bölen bir lidere ihtiyacı yok. Ülkenin şu dönemde bir araya getiren, birleştiren bir lidere ihtiyacı var.

Kılıçdaroğlu'nun olgulara dayalı tabiatı, alçak gönüllülüğü ve uzun yıllara dayanan siyasi tecrübesiyle, parçalanmış ve bölünmüş Türkiye'yi yeniden birleştirecek yetenekte olduğuna inanıyorum.

"Son 10 yılda yapılmış hataları birkaç ayda düzeltmeleri imkansız, Kılıçdaroğlu'nda o dayanma gücü var"

Müsadenizle başka bir noktaya daha dikkat çekmek isterim; Altılı masayı ve onların cumhurbaşkanı adayını çok zor görevler bekliyor, Almanca'da da dediğimiz gibi "Herkül görevleri" bunlar.

Yıllarca, özellikle de son 10 yılda hem de siyasetin her alanında yapılmış hataları birkaç ayda düzeltmeleri imkansız. O sorunları çözmek sabır gerektiriyor, dayanma gücü gerektiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nda o dayanma gücü var. O gücünü Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşü'nde de gösterdi.