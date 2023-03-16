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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Gözyaşlarına hakim olamadı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Gözyaşlarına hakim olamadı

Fenerbahçe'de Batshuayi Sevilla karşısında 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında sahasında Sevilla'yı ağırladı.
 
Sevilla'nın kullandığı korner sonrası hızlı hücum şansı yakalayan Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bir anda adelesini tutmaya başladı ve yere yığıldı. 
 
16. dakikada kendisini yere bırakan Batshuayi'nin yerine Joshua King oyuna girdi. 

Gözyaşlarına hakim olamadı

Yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarını tutamayan Michy Batshuayi, sedyeyle oyundan çıkarıldı.

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