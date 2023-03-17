Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirecek! Altılı Masa da Şimşek'i istiyor

Reuters'in Türk yetkililere dayandırarak yaptığı habere göre, AK Parti'nin ekonomi politikalarında tartışmalı "yeni ekonomi modeli"ni terk ederek özüne döneceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

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Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski maliye bakanı Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirme ve ekonomi politikalarında AK Parti'nin ilk yıllarındaki ilkelere dönüş planı yaptığını bildirdi. Reuters'a konuşan AK Part'li bir hükümet yetkilisi, ekonomiye yaklaşımın 2002 seçim manifestosundakine benzer olacağını belirterek "Başka bir deyişle AK Parti özüne dönüyor" dedi.

Serbest piyasa ekonomisinde küresel ekonomidekine paralel ilke ve uygulamaların, ekonomi programının öncelikleri arasında yer aldığını belirten yetkili, tasarı üzerindeki çalışmaların nihai aşamaya geldiğini de sözlerini ekledi.

"Yeni Ekonomi Modeli"nin adı geçmeyecek

Reuters'a konuşan ve ismi verilmeyen AK Parti'den üst düzey kaynaklar, seçim manifestosu çerçevesinde hazırlanan ekonomik program taslağında tartışmalı "Yeni Ekonomi Modeli"ne referans yapılmayacağına da işaret etti. Üst düzey bir AK Parti'li yetkili de ekonomi programında, uygulamadaki "Yeni Ekonomi Modeli"ne bir atıfta bulunulmayacağını, enflasyonla mücadele, kamuda hesap verilebilirlik, ihalelerde şeffaflık gibi AK Parti'nin daha önceleri savunduğu ilkelere vurgu yapılacağını kaydetti.

"Erdoğan Şimşek'i istiyor"

Seçim manifestosu için Erdoğan'dan son onayın beklendiğini belirten yetkili, şimdiye kadar Erdoğan'ın herhangi bir karşı görüş bildirmediğine dikkat çekti ve "Eğer kabul ederse hem kabinede hem de ekonomi yönetiminde radikal değişiklikler olacak" dedi.

Yetkili, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirmeyi hedeflediğini de kaydederek "Şimşek'in yaklaşımını ve başarısını tüm Türkiye biliyor. Göreve gelirse ekonomi politikalarında radikal değişim kaçınılmaz olacaktır, bürokrasi ve kabine üyelerinin kendisiyle uyum içinde çalışması gerekecektir" dedi.

3 muhalefet partisi de Şimşek'i istiyor

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir başka kaynak ise AK Parti'nin yanı sıra muhalefetin de Şimşek'le ilgilendiğini belirterek altılı masadaki üç partinin Şimşek ile birlikte çalışmak istediğini kaydetti. Reuters'a daha önce konuşan, altılı masadan dört üst düzey kaynak ise, Millet İttifakı'nın, eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ı seçimlerin kazanılması durumunda ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapmayı planladıklarını söylemişti.

Mehmet Şimşek konuşmamayı tercih ediyor

Haberde, AK Parti hükümetlerinde ekonomiden sorumlu devlet bakanı, maliye bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Şimşek'in uluslararası finans çevrelerinde saygın bir isim olduğuna işaret edildi. Reuters, iddialarla ilgili olarak bilgisine başvurduğu AK Parti'nin de Mehmet Şimşek'in de bir değerlendirmede bulunmadığını bildirdi.