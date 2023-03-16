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Sivasspor, Fiorentina'ya kaybederek Konferans Ligi'ne veda etti

Sivasspor, Fiorentina'ya kaybederek Konferans Ligi'ne veda etti

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde 1-0 yenildiği maçın rövanşında sahasında Fiorentina'ya 4-1 kaybederek son 16 turunda elendi.

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UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Rıza Çalımbay yönetimindeki temsilcimiz Sivasspor ile Vincenzo Italiano’nun ekibi Fiorentina, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan ilk mücadele Fiorentina’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona ererken, ikinci mücadele yine İtalyan ekibinin 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla Sivasspor turnuvaya veda etti.

Erdoğan ile öne geçtik

Sivasspor, 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından attığı nefis golle öne geçti. İlk yarının bitimine 2 dakika kala Fiorentina, Arthur Cabral ile eşitliği yakaladı.

Fiorentina geriden gelerek kazandı

İtalyan ekibi, 62. dakikada Nikola Milenkovic'in golüyle öne geçti. 78. dakikada Dimitris Goutas'ın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Castrovili, 89. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Temsilcimizde Hakan Arslan, 82. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final kuraları, 17 Mart Cuma saat 16.00’da İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek.

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