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Şanlıurfa'da selde sürüklenen yaşlı adam, elini tutmayan kişiyle ilgili konuştu

Şanlıurfa'da dün yaşanan selde sürüklenme görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 63 yaşındaki Reşat Hayva, görüntüsünü çeken kişinin kendisini kurtarmamasına kızmadığını belirtti. Hayva, "Korktu beni çekmeye. Çekseydi belki o da giderdi. Onun da suçu yok, o da korktu." dedi.

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Mance Mahallesi'nde dün sele kapılan, bir süre sürüklendikten sonra sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Hayva, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yeğeninin evinde kalan Hayva, sağanakla suyun yükseldiğini görünce kamyonetini sele kapılmaması için direğe bağlamak için evinden çıktığını söyledi.

"2 kilometre sürüklendim"

Hayatında ilk kez böyle bir yağmur gördüğünü ifade eden Hayva, şunları kaydetti: "Aracımı iple elektrik direğine bağlayacaktım. Ayağım takıldı, suya kapıldım ve gittim. Yaklaşık 2 kilometre sürüklendim. Orada bir yazıhanede oturan 4 genç beni kurtardı. Her biri bir yerimden tuttu, beni çektiler ve yazıhanelerine götürdüler. Her yerim batmıştı. Hemen üstümdekini çıkardılar, beni battaniyeye sardılar. Ambulansı aradılar, ambulans geldi, beni aldı götürdü hastaneye."

"Videoyu çeken kişi korktu"

Selde sürüklenirken bir kişinin görüntüsünü çektiğini ve sosyal medyada yayımladığını, yapılan bazı yorumlarda bu kişinin kendisini kurtarmamasının eleştirildiğini hatırlatan Hayva, "Videomu çeken kişi korktu beni çekmeye. Çekseydi belki o da giderdi. Onun da suçu yok, o da korktu." dedi.

"Bundan iyisi can sağlığı"

Olayın şokunu atlatamadığını, vücudunun her yerinin yara bere içinde olduğunu aktaran Hayva, "Allah devletimizden razı olsun. Doktorlar, hemşireler benimle çok ilgilendi. Bundan iyisi can sağlığı." ifadelerini kullandı.

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