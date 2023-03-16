Durmuyor! Mersin'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında Mersin'de de hissedilen 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Bölgede yaşanılan artçı sarsıntılar devam ederken, bugün Bolu'nun ardından Mersin Körfezi de sallandı.

Mersin'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 22.59'da yerin 16.04 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Deprem Mersin merkez ve Antalya'da da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.