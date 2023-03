Jorge Jesus: Türkiye’de maçlar sahada değil masada kazanılıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye liginin sportif bir gerçekliği olmadığını dile getirerek, maçların sahada değil masada kazanıldığını söyledi. Jesus, Başkan Ali Koç’a taraftarların istifa çağrısı ile ilgili, “Başkan bu takım için her şeyini veriyor. 8 aydır buradayım bugüne kadar çalıştığım en iyi başkan kendisi” dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında sahasında karşılaştığı Sevilla’yı 1-0 yenerek turnuvaya veda etti.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularının iyi bir maç çıkardığını ifade ederek, “Takımın gösterdiği performansından dolayı gurur duyuyorum. İyi maç çıkardıklarını düşünüyorum ama Sevilla’daki dezavantajlı skordan dolayı turu geçemedik, skoru tersine çeviremedik. Avrupa’da üst seviye takım performansı gösterdik. Üzgünüz ama performanstan dolayı memnunum. İyi performans sergiledik, kaliteli futbol sergiledik ama istediğimiz gibi gitmedi, tur atlayamadık” şeklinde konuştu.

“Taraftarların attığı maddelerden sonra ritmimiz bozuldu”

Fenerbahçe taraftarlarının oyunun bir bölümünde sahaya attığı maddelerden dolayı oyunun durmasında ritmlerini kaybettiklerini söyleyen Jesus, “Taraftarların sahaya attığı maddelerden sonra ritmimizin bozulduğu gerçek. Onlar da bunu istiyorlardı. Mümkün olduğu kadar Fenerbahçe’nin temposunu durdurmak istiyordu. Maç içinde bunun için ellerinden geleni yaptı. Taraftar da gerildi. Ama taraftarlar Sevilla’ya yardım etmiş oldu. Sevilla anti oyun yaptı. O dakika hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Taraftarlarımızın attığı maddelerle oyun durmuş oldu” diye konuştu.

“Tüm takımın performansından çok memnunum”

Sevilla karşısında tüm takımdan memnun olduğunu aktaran Jesus, şu ifadelere yer verdi:

“Sadece sonradan girenler değil, tüm takım performansından çok memnunum. Bu sene en iyi maçımızı oynadık. Ofansif olarak çok dinamiktik. Takım toplu topsuz neler yapılması gerektiğini çok iyi biliyordu. Sevilla’nın bir tane pozisyonu yoktu. Bizim 15 şutumuz vardı. Yüzde 65 topa sahip olduk, güçlü oyun sergiledik. Biz turu Sevilla’da kaybettik. İki maça bakınca üstün olan tarafın Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum.”

“Kimin daha iyi olduğunu anlamak için istatistiklere bakmak yeter”

Maçın tamamında üstün oyun sergilediklerinin altını çizen Jesus, “İlk oynadığımız maçta ilk yarı üstündük, ikinci yarı onlar üstündü. Bu sebeple iki gol attılar. Bugün buna katılmıyorum iki yarıda da üstün taraf bizdik. İkinci yarı, ilk yarı kadar olmasa da iyi olan taraf bizdik. Pozisyona bile girmediler. Kimin daha iyi olduğunu anlamak için istatistiklere bakmak yeterli. Sampaoli, 4 yarı boyunca Sevilla kötüydü diyemez ama sonuçta turu atlayan kendi takımı oldu” değerlendirmesini yaptı.

“Ali Koç çalıştığım en iyi başkan”

Müsabakanın ardında Başkan Ali Koç’a yönelik istifa tezahüratlarına da değinen Jesus, “Maçtan sonra başkana gösterilen tepkileri anlamadım. Haksız tepki olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe’nin çok iyi bir başkanı var. 35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum, çok başkanla çalıştım. Aslında Fenerbahçe’nin Allah'a şükretmesi gerekiyor. O, takımı için her zaman her şeyi yapıyor. Kupa kazanamadı ama baş sorumlu başkan değil, teknik direktör ve oyunculardır. Başkan bu takım için her şeyini veriyor. 8 aydır buradayım bugüne kadar çalıştığım en iyi başkan kendisi. Biraz şanslı olması gerekiyor. Fenerbahçe birkaç senedir kupa kazanamıyor ama taraftarların da içinde olduğumuz durumu anlaması lazım. Bizim büyük hedefimiz ligi kazanmak. 1. sırayı alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de maçlar sahada değil masada kazanılıyor”

Jesus, Türkiye liginde sportif bir gerçeklik olmadığını ve maçların sahada değil masada kazanıldığını aktararak, "Bu ligin sportif anlamda saha içerisinde gerçekliği yok. Ben maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeyiz, final hedefimiz var. Bizim Türkiye’de iki tane devam ettiğimiz kulvar var. Lig ve kupada mücadele ediyoruz. 1. sırayı alacağımıza hala inanıyoruz. Kupada finale kalacağımıza inanıyoruz ama bana göre bu ligin sportif gerçekliği yok. Bu ligde sahada maç kazanılmıyor. Biz hala iki turnuvada devam ediyoruz” dedi.