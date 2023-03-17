Milli futbolcu Orkun Kökçü maçın yıldızı oldu Feyenoord 7 gol attı

UEFA Avrupa Liği son 16 turu maçlarında gecenin en farklı skorunu Shakhtar Donetsk'i 7-1 yenen Feyenoord elde etti. Feyenoord’da milli futbolcu Orkun Kökçü 2 gol 1 asist ile maçın yıldızı oldu.

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Son 16 turunun rövanş ayağında 4 maç tamamlanırken, gecenin en dikkat çeken sonucu Feyenoord-Shakhtar Donetsk mücadelesinde alındı.

İlk ayağı 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın rövanş mücadelesinde Hollanda ekibi rakibine adeta gol olup yağarken, sahadan 7-1 gibi farklı bir skorla ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Maçta goller; 9. dakikada Gimenez, 24. ve 38. dakikalarda Orkun Kökçü, 49. ve 60. dakikalarda Idrissi, 64. dakikada Jahanbakhsh ve 67. dakikada Danilo'dan geldi. Shakhtar'ın tek golü 87. dakikada Kelsy'den geldi.

8 gollü karşılaşmaya Milli yıldız Orkun Kökçü damga vurdu. Orkun, kaptanlığını yaptığı Feyenoord'u 2 gol ve 1 asistle çeyrek finale yükseldi.