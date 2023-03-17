BIST 5.230
DOLAR 19,01
EURO 20,26
ALTIN 1.179,50
HABER /  EKONOMİ

FED rekor borç aldı 2008 krizini de solladılar

FED rekor borç aldı 2008 krizini de solladılar

ABD Merkez Bankasının (Fed) bilançosu, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıktı.

Abone ol

Fed, bilançosuna dair 15 Mart ile biten haftaya ait verileri yayımladı.

Bankalar söz konusu dönemde, likidite desteği sağlayan iskonto penceresinden 152,9 milyar dolarlık rekor borç aldı. Daha önce bu kalemde kaydedilen en yüksek tutar, 2008 mali krizinde 111 milyar dolar olmuştu.

Bir önceki hafta bankalar, Fed'e aynı kalemde 4,6 milyar dolar borçlanmıştı.
Öte yandan, Fed'in 13 Mart'ta uygun ABD mevduat kurumlarına borç vermeyi kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Banka Vadeli Finansman Programı (BTFP) kapsamında 3 günde 11,9 milyar dolar borçlanma gerçekleştirildi.

Aynı dönemde, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından kurulan mevduat kurumlarına kullandırılan krediler 142,8 milyar doları buldu.
Bir önceki hafta 8,39 trilyon dolar olan Fed bilançosu, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıkarken, geçen yıl kasımdan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi HDP'den açıklama geldi Çanakkale Zaferi iddiası
Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi HDP'den açıklama geldi Çanakkale Zaferi iddiası
Bakan Vedat Bilgin duyurdu: 90 TL'den 750 TL'ye çıkarıldı sigortalılara ödenen tutarlar artırıldı
Bakan Vedat Bilgin duyurdu: 90 TL'den 750 TL'ye çıkarıldı sigortalılara ödenen tutarlar artırıldı
Milli futbolcu Orkun Kökçü maçın yıldızı oldu Feyenoord 7 gol attı
Milli futbolcu Orkun Kökçü maçın yıldızı oldu Feyenoord 7 gol attı
Oylamaya dakikalar karar Fransa Başbakanı'nın kararı halkı sokaklara döktü
Oylamaya dakikalar karar Fransa Başbakanı'nın kararı halkı sokaklara döktü
Jorge Jesus: Türkiye’de maçlar sahada değil masada kazanılıyor
Jorge Jesus: Türkiye’de maçlar sahada değil masada kazanılıyor
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirecek! Altılı Masa da Şimşek'i istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirecek! Altılı Masa da Şimşek'i istiyor
Sahaya atlayan taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı
Sahaya atlayan taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı
Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti
Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti
Durmuyor! Mersin'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Durmuyor! Mersin'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Eksun Gıda halka arz yorumları kaç lot veriyor Genel Müdürü Ahmet Demir kimdir?
Eksun Gıda halka arz yorumları kaç lot veriyor Genel Müdürü Ahmet Demir kimdir?
Sivasspor, Fiorentina'ya kaybederek Konferans Ligi'ne veda etti
Sivasspor, Fiorentina'ya kaybederek Konferans Ligi'ne veda etti