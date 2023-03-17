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YSK'dan seyyar sandık kararı! 2 Nisan'a kadar başvuru yapılacak

YSK'dan seyyar sandık kararı! 2 Nisan'a kadar başvuru yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçiminde seyyar sandıklarda oy kullanacaklara ilişkin usul ve esasları belirledi.

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Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Seyyar sandıklarda oy kullanacak engelli ya da hastalığı olan kişilerin yakınları YSK'nın internet sitesindeki formu doldurup, doktor raporuyla birlikte 2 Nisan'a kadar muhtarlıklara başvuru yapacak.

Sağlık raporu talep edilmeyecek

NTV'de yer alan habere göre bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağlı olduğu tespit edilen ve seyyar sandık listesinde yer alan seçmenlerden ise sağlık raporu talep edilmeyecek.

Görme ve işitme engelli olan seçmenler ise seyyar sandıklarda oy kullanamayacak.

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