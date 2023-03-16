CHP'nin sürpriz adayları! Candan Erçetin, Türkan Elçi, Mısra Öz ve dahası...

Milletvekili aday listeleri konusunda çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, bu kapsamda, “sanatçı kontenjanı”ndan Candan Erçetin’i aday olarak göstermeyi tartışıyor. Erçetin’in yetkili isimlerle ön görüşme yaptığı, ancak kesin karara varılmadığı iddia edildi.