CHP'nin sürpriz adayları! Candan Erçetin, Türkan Elçi, Mısra Öz ve dahası...
14 Mayıs seçimleri için liste çalışmalarını hızlandıran CHP, sürpriz isimleri vitrinine koymak istiyor. CHP'nin ilk sürprizi Diyarbakır'da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi olmuştu. CHP listesinde sanat dünyası, sendikalar ve tüm Türkiye'nin mağduriyetin şahit olduğu isimler var...
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğu CHP'de milletvekili aday adaylığı süreci başladı. Aday başvuruları alınmaya başlanan CHP’de adaylık için sürpriz isimler konuşuluyor. CHP, sanat dünyası, sendikalar ve mağduriyetlerin simge isimlerini listelerine koymaya hazırlanıyor.
CHP'nin Kürt seçmenin vitrinine koymak istediği isimlerin başında Dört Ayaklı Minare önünde öldürülen Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi var. CHP'nin teklifini doğrulayan Türkan Elçi'nin adaylığını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.
Milletvekili aday listeleri konusunda çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, bu kapsamda, “sanatçı kontenjanı”ndan Candan Erçetin’i aday olarak göstermeyi tartışıyor. Erçetin’in yetkili isimlerle ön görüşme yaptığı, ancak kesin karara varılmadığı iddia edildi.
CHP'nin sendikacı kontenjanının yıldız isminin DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu olduğu belirtiliyor. Çerkezoğlu'nun CHP'de her dönem kadro bulan DİSK kontenjanından aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.