Uzman 'yabana atmayın' diyerek uyardı! Meteoroloji: 1 il hariç yağış var! İşte 17 Mart Cuma hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün (17 Mart Cuma) yurt genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları Kerem Ökten ve Prof. Orhan Şen'den de hem bugüne hem de cumartesi günü için uyarılar geldi. İşte güncel hava durumu...