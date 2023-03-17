Uzman 'yabana atmayın' diyerek uyardı! Meteoroloji: 1 il hariç yağış var! İşte 17 Mart Cuma hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Mart hava durumunun detaylarını paylaştı. Buna göre yurtta cuma günü aralıklı yağışlı geçecek. Meteoroloji 4 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Orhan Şen ve Kerem Ökten'den yeni uyarılar geldi. Ökten 'yabana atmayın' diyerek İstanbul'u uyarırken Orhan Şen ise bugün en çok yağış alacak şehirleri açıkladı ardından yarın için sel uyarısı yaptı. İşte Meteoroloji verileri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün (17 Mart Cuma) yurt genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları Kerem Ökten ve Prof. Orhan Şen'den de hem bugüne hem de cumartesi günü için uyarılar geldi. İşte güncel hava durumu...
Sıcaklık: Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İzmir hariç yağış
Meteoroloji verilerine göre, Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve (İzmir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.