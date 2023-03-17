Rönesans Rezidans'ı yapı denetim sorumlusu CHP'li Lütfü Savaş'ın yakınındaki isim çıktı!

"Cennetten bir kare" denilerek satılan ve yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsatı kayıtlarına ulaşıldı. Binanın yapı denetim sorumluluğunu Ali Onur Çinçinoğlu'nun, zemin etüdünü ise Ebru Deniz'in yaptığı öğrenildi. Çinçinoğlu'nun uluslararası bir kongrede CHP'li Hatay Belediyesi'ni temsil eden heyette yer aldığı, CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Onursal Başkanı" olduğu Hatay Spor'da da kulüp görevlisi pozisyonunda olduğu ortaya çıktı.

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Depremin vurduğu Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans ile ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Sabah gazetesinin ulaştığı bilgi ve belgelere göre; binanın yapı denetim sorumluluğunu CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yakın bir isim olan Yetkin Yapı Denetim isimli şirketin sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu yürütüyordu.

Binanın zemin etüdünü ise Ebru Deniz gerçekleştirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, bu iki ismin ifadelerinin alınması için hazır edilmesi amacıyla emniyete talimat verdi.

Harekete geçen güvenlik birimleri, soluğu Yetkin Yapı Denetim isimli şirket yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu'nun adreslerinde aldı. Çinçinoğlu'nun Antakya Hükümet Caddesi Samiye Dökmeci İşhanı'nda bulunan iş yerinin yıkılmış olduğunu tespit edildi.

Eşyalarını alıp kayıplara karıştı

Çinçinoğlu'nun Defne İlçesi'ndeki ikametinin de depremden hasar gördüğü saptandı. Yapılan saha araştırmalarında, Ali Onur Çinçinoğlu'nun depremden sonraki günlerde eşyalarını alarak ayrıldığını, babasının Hatay'da bulunan ikametine gitmiş olabileceği bilgisine ulaştı.

Yakalama kararı çıkarıldı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu Çinçinoğlu hakkında da, " taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği talebi yerinde görerek Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Çinçinoğlu hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı kapsamında adli kontrol kararı da aldırıldı.

Başkanla fotoğrafı çıktı

Çinçinoğlu'nun Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'u "Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan" diyerek savunan CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la da fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

Çinçinoğlu hakkında yapılan araştırmalarda ayrıca, Antalya'da 17- 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen 6'ıncı Uluslararası Biyosidal Kongresi'nde, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden heyette olduğu saptandı.

Çinçinoğlu'nun, Hatay Belediyesi'nce üretilen çevre sağlığı ürünlerinin sunumunun yapıldığı stantta fotoğrafları ortaya çıktı.

Çinçinoğlu'nun ayrıca Onursal Başkanlığını Lütfü Savaş'ın yaptığı Hatay Spor'da da "Kulüp görevlisi" olarak çalıştığı tespit edildi.

30 gün hak mahrumiyeti cezası almış

Çinçinoğlu'nun geçtiğimiz yıl 3 Nisan'da Hatayspor'un Galatasaray'la oynadığı karşılaşmada stadyum itfaiye araç giriş kapısından usulsüz seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği de öğrenildi.

Rönesans Rezidans'ın zemin etüdünü yapan Ebru Deniz de binanın yapı denetimini gerçekleştiren Ali Onur Çinçinoğlu gibi kayıplara karıştı.