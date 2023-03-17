17 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! Kaçırılmayacak fırsatlar, yok yok hepsi raflarda!

BİM, tüketiciler için genellikle haftalık olarak yayınladığı 'Aktüel ürünler katalogları' ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Pek çok mutfak eşyasından giyime, küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere yaptığı indirimlerle kaçırılmayacak fırsatlar sunan BİM'in 17 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM 17 Mart aktüel ürün kataloğunda yer alan çeşit çeşit ürünler....

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BİM'in 17 Mart 2023 aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Airfryer yağsız fritöz, robot süpürge, çay makinesi, televizyon gibi ürünlerin indirimli fiyatları dikkat çekerken, birbirinden farklı ürünler raflardaki yerini aldı. Peki BİM 17 Mart Cuma günü aktüel ürün kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de satılacak olan Airfryer yağsız fritöz, robot süpürge, televizyon, çay makinesi'nin fiyatları ne kadar? İşte dikkat çeken o BİM, 17 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu ve detaylar sizlerle...

17 Mart 2023 BİM aktüel ürünleri!

Xiaomi Airfryer

Arnica Blender seti

Kumtel sürgülü aspiratör

*Çay makinesi

*Kumtel 5.5 L dijital yağsız fritöz

*Çok amaçlı dolap

*Kumtel tekli ocak

*Kaşıklı cam baharatlık

*Yuvarlak tepsi

*Mimilos katlanır masa

*Keramika kahve kupası

*Ayarlı dolap organizeri

*Chef’s tava

*Chef’s sahan

*Ayarlı dolap organizeri

*Okyanus Home Limon Press

*Hobby Life Salata Kurutucusu 5 L

*Hobby Life soğan-patates saklama kabı 12 L

*Karma mutfak ürünleri

*Paşabahçe Aware Collection Amorf meşrubat bardağı

*Paşabahçe Aware Collection Amorf Su

*Paşabahçe Awaere Collection kupa

*Taşlı metal peçetelik

*Aynalı tepsi

*Taşlı metal havluluk

*Ayaklı su- meşrubat sebili

*Paşabahçe Timeless çay seti

*Fitilli pantolon kadın

*Yazma

*Şal

BİM'e robot süpürge geliyor!

*Xiaomi Mi S10T robot süpürge

*Dijitsu 65 inç UHD Android LED TV

*Dijitsu 55 inç UHD Android LED TV

*Joyplus katlanabilir ışıklı baston

*Kumtel akıllı dijital baskül

*Fakir erkek bakım seti

*Dertsiz masa örtüsü

*Desenli Lüx seccade

*Desenli seccade

*İndi ve taşlı zikirmatik

*Runner

*Denge oyunu 54 parça

*Oyuncak motosiklet

*Kutu oyunu

*Oyuncak pikap

*Luna’nın helikopteri

*Konuşan Cansu bebek

*Mgs oyuncak sök tak dinozorlar

*4x4 oyuncak araçlar

*Woodoy ahşap tamir seti

*Mgs oyuncak kutulu hamur setleri