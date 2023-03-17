Erdoğan bayram öncesi emekliye müjdeleri patlattı! Hem ikramiye hem de ihtiyaç kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde emeklinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bayram öncesi iki yeni müjde daha geldi. Emekli olana hem de EYT ile yeni emekli olan vatandaşlara Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi hem de ikramiye verilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yeni açıklamalar milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Erdoğan'dan hem ikramiye hem de ihtiyaç kredisi açıklaması geldi. Emekliler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden hem ikramiye hem de ihtiyaç kredisini kolayca alabilecekler.

Eğer bu bankalar üzerinden daha önce açılmış bir hesabınız varsa başvuru yaparak, emekli maaşınız üzerinden başka bir işlem yapmadan, müşter,si olduğunuz bankadan size özel uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisini çekebilirsiniz. Ayrıca devlet destekli olarak faiz oranlarından yararlanarak 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmanıza da mümkün olacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı aracılığı ile birlikte nakit kullanabileceğiniz kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşların uygun faizlerle kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde yapılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapılan Kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vererek uygun faizlerle ödemeler vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden devlet destekli emekli kredisi kullanacak olan kişiler Daha önce bu bankadan kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları halinde ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek yüksek limitli krediler kullanabilecekler ve bu kredileri diledikleri zamanda hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde alabileceklerdir.

Ziraat Bankası promosyonu almak için bilmeniz gerekenler;

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başlayacak olup, promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubelerimiz,

İnternet Şubemiz,

Ziraat Mobil (Uygulamanın güncellenmesi gerekmektedir.)

ATM'lerimiz,

SMS

Müşteri İletişim Merkezimiz (0850 220 00 00)

aracılığı ile yapabilirsiniz.