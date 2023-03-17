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Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi gazeteciye 'aday oluyor musun?" diye sordu! Ekran ünlüleri listede

Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi gazeteciye 'aday oluyor musun?" diye sordu! Ekran ünlüleri listede

AK Parti milletvekili listeleri için çalışmalarını hızlandırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanınmış bir Ankara gazetecisine "Sen de adaylık başvurusu yapıyor musun" diye sorması dikkat çekti. Ekranın tanınmış tartışmacıları da AK Parti listelerine giriyor...

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Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti'nin seçim stratejisine ilişkin ilginç kulis bilgileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ekonominin başına geçireceği iddia edilirken, Deniz Zeyrek, bunu hiç bir AK Parti yöneticisine doğrulatamadığını yazdı.

Mehmet Şimşek iddiasını doğrulatamadım

AK Parti'de milletvekili genel seçimlerinde de oyları artıracağı düşünülen kararlar alındığını yazan Deniz Zeyrek, "Bunlardan biri de 'tanınmış isimlerin' milletvekili adayı olması” dedi. “Kulislerde eski bakan Mehmet Şimşek'in de AK Parti Gaziantep Milletvekili olacağı konuşulsa da parti kurmaylarına bu bilgiyi doğrulatamadım" diyen Deniz Zeyrek şöyl devam etti:

Hangi gazeteciler aday gösterilecek?

"Gaziantep'ten yine eski adalet Bakanı Abdulhamit Gül aday olabilir” diyen Zeyrek, “TBMM kulisinde bir gazeteciye ‘Sen de adaylık başvurusu yapıyor musun’ diye sorduğu konuşulan Erdoğan, tartışma programlarında ünlenen bazı gazetecileri de milletvekili adayı yapabilir” diye ekledi.

Erdoğan'ın bir taşla iki kuş hesabı

Bakanlar Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Murat Kurum, Hulusi Akar'ın deprem bölgesinden aday gösterileceğini belirten Deniz Zeyrek, “Erdoğan ‘aslarını’ sahaya sürerek bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Yani bir taraftan güçlü adaylarla kazanmak istiyor, diğer taraftan da ‘muhalefete düşme’ durumu için aslarına dokunulmazlık gibi ciddi bir önlem alıyor” notunu düştü.

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