Hatay Valisi istifa etti Hande Fırat açtı ağzını yumdu gözünü! 'Hiç mi vicdanı sızlamadı?'

HATAY Valisi Rahmi Doğan, depremin ardından AK Parti'den Sivas milletvekili adayı olmak için istifa etti. Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Vekil olmak daha mı önemli? Böyle bir zamanda vekil olmak için görevinden istifa etmekten, hatta bir de vekil olarak istediği ili açıklamaktan dolayı hiç mi vicdanı sızlamadı?" diye sordu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da Vali Rahmi Doğan'ın AK Parti'den Sivas milletvekili olabilmek için istifa edip, şehri de terk etmesine Hürriyet yazarı Hande Fırat isyan etti. Fırat, Vali Doğan'a "Hiç mi vicdanı sızlamadı" diyerek tepki gösterdi.

38 değil 338 gün orada kalmalıydı

"Hatay Valisi Rahmi Doğan 38 gün dayanabildi. Oysa değil 38 gün, 338 gün orada kalıp felaketi yaşamış bir ilin en yetkili idari amiri olarak felaketi yaşayanların yanında olmalıydı" diyen Fırat, şu ifadeleri kullandı:

Vekil olmak yara sarmaktan daha mı nemli

"Vekil olmak daha mı önemli? Böyle bir zamanda vekil olmak için görevinden istifa etmekten, hatta bir de vekil olarak istediği ili açıklamaktan dolayı hiç mi vicdanı sızlamadı?

Afet zamanı en yetkili kişi sendin

Afet yönetmeliğinde şöyle diyor: 'Afetin meydana gelmesinden itibaren, alınması gereken her türlü acil tedbirlerin alınmasından ve acil yardımların bir emir beklemeden yapılmasından afetin meydana geldiği yerin mülki amiri sorumludur.'

Onun yerine benim vicdanım sızladı

Yani vali... Kusura bakmasın Rahmi Doğan... Ancak onun adına benim vicdanım sızladı."