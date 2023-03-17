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Güvenlik riski belirdi ABD’li otomotiv devi 1.2 milyon aracını geri çağırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Güvenlik riski belirdi ABD’li otomotiv devi 1.2 milyon aracını geri çağırdı

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden Ford Motor, ABD'deki 1.2 milyon aracını fren hidrolik sıvısının sızıntı riskiyle servise geri çağırdı.

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Ford Motor, fren tertibatındaki sorun nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi yaptığı açıklamada, ABD'de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1.2 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların hidrolik sıvılarının sızıntısı riski nedeniyle servise geri çağırıldıklarını vurguladı.

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