5 dakikada PTT'den şipşak ihtiyaç kredisi işi acil olana %2,69 faiz oranı

Acil ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlerin dikkatine PTT Ramazan bayramı öncesinde ihtiyaç kredisi başlatıyor. Acil ihtiyacı olanlar Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden başvuru yaptığı takdirde 5 dakikada sonuç alabilir. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu işlemini SMS ile de yapabilirsiniz.

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Ramazan bayramı yaklaşırken kara kara ödemelerini düşünen vatandaşların imdadına PTT koşuyor. PTT Ramazan bayramı için ihtiyaç kredisi başlatıyor. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacağını duyurdu. 4 bankanın ortak yaptığı bu Ramazan Bayramı ihtiyaç kredisi için 18 yaşından büyük olmanız ve emekli olmanız yeterli olacak. Ayrıca bu bankalara ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar kredi başvuru sonucunu da 5 dakika hızlıca öğrenebilecekler.

Eğer 3 kamu Bankası üzerinden başvuru yaparak nakit alabileceğiniz kampanyalara da katılmak istiyorsanız acil ihtiyacınız olduğu takdirde işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kamu Bankası olmasından dolayı vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirirken bayram kredisi adı altında verilen bu kredilerden yararlanacak olan vatandaşlara 5 dakikada sonuç vereceğini de hızlı bir şekilde kullandıracağını da açıkladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlara banka internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor ve nakit kredi ödemeleri uygun faizlerle hızlı bir şekilde verilerek vatandaşlara sunulmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu yapabilecek ve buralardan kredi kullanabileceksiniz. Bankaya gitmeden SMS üzerinden ya da online olarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 yollayabilirsiniz.

PTT üzerinden nakit kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar da ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa PTT Ramazan Bayramı kredisi kampanyasına cep telefonları üzerinden SMS atarak katılabilmektedir. PTT üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa başvuru şartlarına uygun olarak Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabilecekler ve nakit krediyi hesaplarına sms ile onay aldıktan sonra yatırabileceklerdir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz durumunda 18 yaşından büyük olan herkes Kredi kampanyasına katılabilir.

PTT kredi faiz oranı nedir?

Faiz oranı; %2,69, %3,70 aralığındadır. Kredi Tahsis Ücreti kullanılan kredi tutarının binde beşi kadardır. Kredi işlemlerinden 80 yaşına kadar olan ve emekli maaşını PTT'den alan emekliler yararlanabilecektir.

PTT kredi ne kadar verir?

Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize %2,69 faiz oranından başlayan faizlerle 70.000 TL'ye kadar nakit kredi. İhtiyaçlarınızı değil, borçlarınızı erteleyin.

PTT ile anlaşmalı olarak kredi veren bankalar şunlardır:

ING Bank Kredi Postam, 45.000 TL ve 36 ay vade ile, üst yaş sınırı 75, DenizBank Emekli Kredisi, 36.000 TL ve 36 ay vade ile, üst yaş sınırı 80, Fibabanka Özel İhtiyaç Kredisi, 30.000 TL ve 36 ay vade ile, üst yaş sınırı 80.17 Oca 2023