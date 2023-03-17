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Muharrem İnce 'Erdoğan’a göre de ben daha şanslıyım' dedi ikinci tur için hesabını açıkladı

Muharrem İnce 'Erdoğan’a göre de ben daha şanslıyım' dedi ikinci tur için hesabını açıkladı

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim planını Ahmet Hakan'a açıkladı. İnçe, “Erdoğan ile Kılıçdaroğlu kalırsa, ben istesem de bana verilen oyların hepsini Kılıçdaroğlu’na taşıyamam. Seçim riske girer. Her durumda İnce’nin ikinci tura kalması lazım" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'NİN partisinin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklaması dengeleri sarstı. 

Muharrem İnce'yi arayan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İnce'nin adaylık ve seçime ilişkin açıklamalarını yazısına taşıdı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan İnce, “Ben aday olacağım. Yüz bin imza toplayacağım. Prosedürü tamamlayacağım.” dedi.

Macron modeli

İlk turda kafa kafaya sonuçların çıkacağını söyleyen İnce, "İkinci turda ise Kılıçdaroğlu’na göre de Erdoğan’a göre de ben daha şanslıyım. Macron tarzı bir durum ortaya çıkacak. Macron modeli olacak.” iddiasında bulundu.

İnce'den 'ilk turda Kılıçdaroğlu yerine bana verin' mesajı

Oyların ikinci tura göre düşünülmesi gerektiğini savunan İnce, seçim hesabını böyle açıkladı:

“Seçim ikinci tura kesin kalacak. Diyelim ki Erdoğan’la ben kaldım. Kılıçdaroğlu’na verilen oylar bana gelir, ben kazanırım. Kılıçdaroğlu ile ben kalırsam, yine ben kazanırım. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu kalırsa, ben istesem de bana verilen oyların hepsini Kılıçdaroğlu’na taşıyamam. Seçim riske girer. Her durumda İnce’nin ikinci tura kalması lazım.”

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