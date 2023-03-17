İstanbul'da bir muhtar, iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulundu! Parayı verdi, silahı masanın üzerine koyup...

İSTANBUL'da Bağcılar Yavuzselim Mahallesi muhtarı İbrahim Arslan, iki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı. İstismara uğrayan erkek çocukların ifadeleri kan dondururken, MUhtar Arslanv e avukatının savunmaları pes dedirtti...

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İstanbul Bağcılar Yavuzselim Mahallesi Muhtarı İbrahim Arslan, iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı ve görevden alındı. BirGün’ün haberine göre, 13 Mart 2023 günü Bağcılar Polis Merkezi Amirliği’ne giden bir anne, Yavuzselim Mahallesi Muhtarı İbrahim Arslan’dan şikâyetçi olmak istediğini söyledi. Burada beyanı alınan anne, İbrahim Arslan’ın, 16 yaşındaki lise öğrencisi oğluna cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

800 lira verdi, arka bölüme geçirdi...

İşçi olarak çalışan anne özetle şunları söyledi: “Dün akşam, 12 Mart 2023 akşamı oğlum evdeyken bana Muhtar İbrahim Arslan’ın kendisine cinsel davranışlarda bulunduğunu söyledi. Ben daha açık anlatmasını istedim. Oğlum, muhtarın kendisini muhtarlıkta içeriye çağırdığını ve kendisine yardım adı altında 800 lira verdiğini söyledi. Sonrasında kamera olmayan bir bölmeye geçtiklerini anlattı…”

Çocuğa bağış adı altında para verirdi

Anne, cinsel istismara yönelik oğlunun anlattıklarını polise aktaran anne, “Ben oğluma neden buna engel olmadığını sordum. Oğlum, muhtarın içeriye girdiklerinde silahını belinin arkasından çıkardığını ve monitörün altına koyduğunu anlattı. Kendisinin ‘Beni vurmazsın di mi’ dediğini söyledi. Ben bu durumda şok geçirdim. Psikolojik olarak çok etkilendim. Biz bu şahsı 10 yıldır tanırız. Oğluma bağış adı altında ara sıra para verir.”

Sperm örnekleri olan pantolon savcılıkta

Anne, cinsel istismar sırasında oğlunun giydiği ve üzerinde sperm örnekleri olan pantolonu polise teslim etti. İkinci bir lise öğrencisi çocuk da İbrahim Arslan’ın muhtarlıkta kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi oldu.

'Hakkımdaki isnadı kabul etmem! Cinsel maksatlı temas...' İki çocuk babası, 40 yaşındaki muhtar Arslan gözaltına alındı. 14 Mart 2023 günü savcılık sorgusunun ardından ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan tutuklanması istemiyle Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Avukat Arslan, buradaki ifadesinde “… anlattıkları hususlar doğru değildir. Cinsel maksatlı herhangi bir temasım olmamıştır. Kaldı ki bugün itibariyle (İkinci şikayetçi çocuğun ismini söylüyor) ve annesi savcılığa dilekçe yazarak ifadesinde yer alan anlatımlarını arkadaşı (İlk şikayetçi çocuğun ismini söylüyor) yönlendirmesi ve tesiri ile yaptığını, halbuki olayın iç yüzünün anlattığı gibi olmadığı yönünde dilekçe vermişlerdir… Hakkımdaki isnadı kabul etmem. Ben mahallede sevilen bir kişiyim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

Avukatı: Bu suçlama Muhtar'ı mağdur etti

Avukatı Arslan’ı, “Müvekkilim savunmasında beyan ettiği gibi mağdurun 18 yaşından küçük olduğunu bilmemektedir. Müvekkilim toplum içinde sevilen bir insandır. Bu suç ile muhatap olduğu için mağdurdur. Mağdurun vermiş olduğu beyanlar yalan beyandır… Müvekkilim görüntülerde yan tarafa geçtiğinde üzerinde taşımakta olduğu silahı yoktur. Kamera kayıtlarına denk gelecek şekilde bir arbede ya da darp olayı söz konusu değildir… “ diyerek savundu.