Arda Güler'den tek kişilik resital! 25 metreden Sevilla maçına damga vurdu, Avrupa'ya göz kırptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 yenildiği maçın rövanşında evinde Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen son 16 turunda elenirken genç yıldızı Arda Güler sahanın en iyisi oldu. Topu her ayağına aldığında tek kişilik resital sunan saf yenetek Arda Güler, taraftarları heyecanlandırmayı başarırken 25 metreden kaleyi yokladığı şut maça damga vurdu. Gösterdiği performans ise Avrupalı dev kulüplerin iştahını kabartmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de formayı sırtına geçirdiği ilk günden beri sergilediği hünerleri ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 18 yaşındaki Arda Güler oynadığı futbol ile büyülemeye devam ediyor.

25 metreden müthiş şut çıkardı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımına elenen Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Güler sahasının en iyilerinden biri olurken 25 metreden çıkardığı müthiş vuruş maça damga vurdu. Öte yandan Avrupalı kulüplerin iştahını kabartan Güler'i İspanya'nın iki dev kulübün gözlemcileri yakın takibe aldı.

Arda Güler için gözlemci gönderdiler

Bugüne kadar pek çok büyük takımın radarına girmeyi başaran Arda Güler, aldığı kısıtlı süreye rağmen sahada gösterdiği performansla Avrupa'ya göz kırpmaya devam ediyor. Adeta ben buradayım diyen Güler'i İspanyol basınının haberine göre, Sevilla maçında Atletico Madrid ve Barcelona'nın gözlemcilerini Arda Güler için görevlendirildiğini duyurdu.

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS, Atletico Madrid ve Barcelona gözlemcilerinin Arda Güler için yakın takipte olduğunu yazdı. Haberde, Türk futbolu için büyük bir umut olarak bahsedilen Arda Güler için “Böyle biri 100 yılda bir çıkıyor” yorumlarının yapıldığına dikkat çekildi.

Arda Güler’in, Atletico ve Barça dışında diğer Avrupa devlerinin de takibinde olduğu belirtilirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un Kasım 2022’de genç futbolcuyu milli formayla tanıştırdığına değinildi.

“Bir an önce Avrupa’ya gitsin”

Genç futbolcunun, 2020-21 sezonunda Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe’nin A takım idmanlarına çıkmaya başladığı ve bu durumun gelişiminde önemli rol oynadığından bahsedildi. Bir dönem Atletico Madrid forması giyen Emre Belözoğlu’nun, “Bana Arda’nın zayıf olduğunu söylediler. Umarım gelecekte ülke futboluna damga vurur. Benden daha yetenekli. Türk futbolu acımasız. O yüzden bir an önce Avrupa’ya gitmesini istiyorum.” sözlerine yer verildi.

Öte yandan, Arda Güler’in transfermarkt sitesindeki değerinin 11 milyon Euro olduğu ve bu sezon tüm müsabakalarda sadece 546 dakika oynamasına rağmen bu bedelin fazla olmadığı ifade edildi. Çok az süre alsa da, 3 gol ve 2 asist yapan Arda Güler’in, her 109 dakikada bir skora etki ettiği haberde yer aldı.

Fenerbahçe veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti. İlk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi 1-0 kazanmasına karşın Avrupa Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmanın 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltısıyla öne geçen sarı-lacivertliler, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve Sevilla, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Arda Güler'den tek kişilik resital

Fenerbahçe - Sevilla maçına damga vuran ve sahanın en fazla çalım atan, faule maruz kalan ve sahipsiz top kazanan oyuncusu Arda Güler oldu.

Topla buluşma: 94

Pas %: 90

İsabetli pas: 57

Çalım: 6

Maruz kaldığı faul: 4

Sahipsiz top kazanma: 10

25 metrelik şutu heyecanlandırdı

İkinci yarının henüz başında 49'ncu dakikada karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler tribünleri ayağa kaldırdı. Arda Güler, 25 metreden sol ayağıyla müthiş bir vuruş yaparken, top az farkla üstten auta gitti.

ARDA GÜLER'in bu şutu tribünlerden büyük alkış alırken, hemen bu pozisyonun ardından Sarı-Lacivertliler net bir pozisyondan daha faydalanamadı.