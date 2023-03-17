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Yalova Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Vefa Selman, CHP'den milletvekili adayı oldu

Yalova Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Vefa Selman, CHP'den milletvekili adayı oldu

YALOVA Belediye Başkanlığı görevinden rüşvet ve zimmet suçlamasıyla uzaklaştırılan ve yargılaması süren Vefa Selman, bugün CHP'den milletvekili adayı olacak...

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Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı iken rüşvet soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Vefa Selman, CHP'den milletvekili adayı olmak için bugün saat 14:30'da CHP il binasında basın toplantısı yapacak. Vefa Selman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 14.30 da parti binamızda yapacağımız basın toplantısıyla belediye başkanlığından istifamız ve milletvekilliği aday adaylığı başvurumuzu açıklayacağız Hedefimiz belli Sayın @kilicdarogluk CUMHURBAŞKANI ve elbette İKTİDAR Hayırlı olsun Rabbim utandırmasın Hayırlı cumalar" dedi.

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