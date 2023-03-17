Bakan Murat Kurum 'ilk kez' diyerek duyurdu! Kentsel dönüşümde yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşümde yeni bir döneme girildiğini belirterek detayları paylaştı. Bakan Kurum "0.79 faizle, 10 yıl vadeyle 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı tanıyoruz." dedi.Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanlığımızla attık. Kredide limiti 600 binden 1 milyon 250 bine çıkardık. 0.79 faizle, 10 yıl vadeyle 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı tanıyoruz." dedi.
Bakan Kurum, 'müteahhitlere ilk kez teşvik veriyoruz' dedi ve detayları aktardı. Kurum "Kentsel dönüşüm yapacak müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz. 12 ay ödemesiz, 48 ay vadeyle, 250 milyona kadar kredi imkanı getiriyoruz.”dedi.
Kentsel dönüşüm destek paketi
-Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi" kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak, maliyetin 840 baz puana kadarlık kısmı karşılanacak.
-Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticisi firmalara sağlanan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında uygulanan tazmin oranı yüzde 7’den yüzde 9'a çıkarıldı.
-Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacak, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacak.
-Kentsel Dönüşüm Finansman Paketleri çerçevesinde riskli yapıların maliklerine sağlanacak kredilerin vadesi konutlar için 10 yıl, iş yerleri için 7 yıl olarak belirlendi.