Bakan Murat Kurum 'ilk kez' diyerek duyurdu! Kentsel dönüşümde yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşümde yeni bir döneme girildiğini belirterek detayları paylaştı. Bakan Kurum "0.79 faizle, 10 yıl vadeyle 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı tanıyoruz." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanlığımızla attık. Kredide limiti 600 binden 1 milyon 250 bine çıkardık. 0.79 faizle, 10 yıl vadeyle 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı tanıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, 'müteahhitlere ilk kez teşvik veriyoruz' dedi ve detayları aktardı. Kurum "Kentsel dönüşüm yapacak müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz. 12 ay ödemesiz, 48 ay vadeyle, 250 milyona kadar kredi imkanı getiriyoruz.”dedi.