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Fenerbahçe Beko son saniyede yıkıldı ribaundlar can yaktı

Fenerbahçe Beko son saniyede yıkıldı ribaundlar can yaktı

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Valencia Basket'e 0.4 saniye kala James Webb III'ün bulduğu basket ile 82-80 mağlup oldu.

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Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 0.4 saniye kala bulduğu basketle karşılaşmadan 82-80 galip ayrıldı.

Maç sonuna kadar dengeli bir skorla giden karşılaşmada Fenerbahçe Beko, bitime 11 saniye kala Marko Guduric'in bulduğu üç sayılık isabet ile 80-80'lik eşitliği yakalamıştı. Sonrasında Valencia'da Jared Harper'ın turnikesini tipleyen James Webb III'ün basketi 0.4 saniye kala Valencia'ya 82-80'lik üstünlüğü getirdi ve İspanyol ekibi, bu sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Ligde son maçında Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda kaybeden Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de de son 2 deplasman maçından mağlubiyetle ayrılırken 28 maç sonunda 17 galibiyette kaldı. EuroLeague'deki 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Valencia Basket ise 29 maç sonunda 14 galibiyete ulaştı.

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