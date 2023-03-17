Fenerbahçe Beko son saniyede yıkıldı ribaundlar can yaktı

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Valencia Basket'e 0.4 saniye kala James Webb III'ün bulduğu basket ile 82-80 mağlup oldu.Abone ol
Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 0.4 saniye kala bulduğu basketle karşılaşmadan 82-80 galip ayrıldı.
Maç sonuna kadar dengeli bir skorla giden karşılaşmada Fenerbahçe Beko, bitime 11 saniye kala Marko Guduric'in bulduğu üç sayılık isabet ile 80-80'lik eşitliği yakalamıştı. Sonrasında Valencia'da Jared Harper'ın turnikesini tipleyen James Webb III'ün basketi 0.4 saniye kala Valencia'ya 82-80'lik üstünlüğü getirdi ve İspanyol ekibi, bu sonuçla sahadan galip ayrıldı.
Ligde son maçında Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda kaybeden Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de de son 2 deplasman maçından mağlubiyetle ayrılırken 28 maç sonunda 17 galibiyette kaldı. EuroLeague'deki 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Valencia Basket ise 29 maç sonunda 14 galibiyete ulaştı.