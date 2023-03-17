ABD’de kedi sevdalısı Türk'ün kedi yavrularını verme şartı duygulandırdı

ABD’de yaşayan ve evinde 11 kedi besleyen Kemal Bozkurt, her yıl çevresine ücretsiz verdiği kedilerin yavrularını sahiplenmek isteyenlere, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olanlar için bağış yapma şartı getirdi.

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Massachusetts eyaletinde Lawrence şehrinde yaşayan Bozkurt, AA muhabirine konuştu.

ABD’ye 25 yıl önce geldiğini ve ticaretle meşgul olduğunu anlatan Bozkurt, kedi sevgisinin İstanbul'da çocukluk zamanlarından bu yana devam ettiğini söyledi.

Bozkurt, "Kedilerle aşkım tam 50 yıldır devam ediyor. ABD’ye geldikten sonra da kedileri çok sevdiğimi söyleyince bir arkadaş, bundan yaklaşık 14 yıl önce iki kardeş kedi getirdi, böylece kedi aşkımı Amerika'da da devam ettirmiş oldum." dedi.

Şu an evinde 5'i yavru 11 kedisi bulunduğunu belirten Bozkurt, yavruları birkaç hafta sonra sütten kesilince her yıl olduğu gibi eşe dosta dağıtacaklarını ifade etti.

Bozkurt, onlarca aileyi kedi sahibi yaptıklarını, buna karşılık kimseden bir kuruş almadıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

“Geçen ay ülkemizin 11 şehrini etkileyen asrın afeti dediğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ne yapabilirim diye düşününce birden aklıma geldi, kedi yavruları da olunca, dedim bundan sonra kedi yavrularını isteyen kim olursa, Müslüman veya değil, herkese diyeceğim ki; 'Hay hay! Size bunları veriyorum ama bir şartım var, rakam size ait, ister 10 dolar, ister 500, ister 1000 dolar, kedi yavrusunu almak isterseniz depremzedeler için bir hayır kurumuna bağış yapmanızı istiyorum'.”

Bağış yapılacak hayır kurumu olarak da genel başkanı Türk olan Chicago merkezli Zakat Vakfını (Zakat Foundation of America) seçtiğini söyleyen Bozkurt, evindeki 5 kedi yavrusunu alacaklardan başlamak üzere bundan sonra bağış yapılması şartı getirdiğini vurguladı.

Bozkurt, şu an yavruları almak için sırada bekleyenler olduğunu ve bir iki haftaya vermeye başlayacağını kaydederek “Zaten daha önce de para teklif edenler oluyordu, asla almıyordum ama bundan sonra bir yol açmış oluyorum. Bundan sonra, kedi yavruları büyüten ailelere de bunu tavsiye ediyorum.” dedi.

Kedi sahibi olmanın insana huzur verdiğini söyleyen Bozkurt, “Kedi sevgisi anlatılamaz ancak yaşanır. Depremden önce Kovid-19 döneminde insanların yalnızlaşmasından ötürü hayvanlara olan sevgisi kat ve kat arttı, tabii kedi bir numara.” ifadelerini kullandı.

Bozkurt, “Ben son olarak, depremzedelere, oradan etkilenen tüm kardeşlerimize her şekilde yardım etmeye devam edelim diyorum, bu kedi için bağış veya başka türlü de olabilir. Ve kedisi olmayanlara da bir kez daha düşünün diyorum.” şeklinde konuştu.

Türk Amerikan toplumunda da aktif olarak faaliyetlerde bulunan Bozkurt, depremzedeler için Boston civarında başlayan yardım seferberliğine sadece Türklerin değil, Müslüman veya Müslüman olmayan tüm Amerikalıların katıldığını belirterek çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.