Adnan Oktar'ın 'Kozmik Malikane'si ona satılmış! Rus milyarder villaya bakın ne kadar ödemiş

Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’ın gözaltına alındığı operasyona kadar yıllarca kiracı olarak oturduğu Vaniköy sırtlarındaki "kozmik malikâne"si, 26 milyon dolara Rus milyarder Boris Borisenko tarafından satın alındı.

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Adnan Oktar’ın İstanbul Vaniköy’de yıllardır kiracısı olduğu ünlü malikâne, geçtiğimiz yıl ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’e satılmıştı. Ancak alıcının Abramoviç olmadığı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberinde yer alan detaylara göre, mülkiyeti Mustafa Cüre’ye ait olan 10 dönümlük arazideki iki villa, İngiltere merkezli Pure Fueloil isimli şirketin sahibi Boris Borisenko tarafından 26 milyon dolara satın alındı.

"Kozmik malikâne" olarak biliniyor

Vaniköy sırtlarındaki villalar, Anadolu Yakası’ndaki sahil yolundan ve komşu binalardan bakıldığında ağaçların ardında kaldığı için görünmüyor. Villaları görmek için Arnavutköy Sahili’nden karşıya bakmak gerekiyor. Villaların panaromik bir Boğaz manzarası var. Evler, Oktar’ın kiracı olması, kapıda silahlı güvenliklerin nöbet tutması ve gelip giden lüks arabalar nedeniyle bölgede, "kozmik malikâne" olarak biliniyor.

"Değerinin hayli üzerinde satıldı"

Boğaz’ın emlakçılarından Bosforce’un Yönetici Ortağı Ulvi Özcan, Vaniköy 928 ada, üç parselde yer alan arazi ve villalarda Ocak 2022’de değer tespiti yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:



“Boğaz’da bu büyüklükte çok fazla arsa ve bu nitelikte fazla mülk bulunmuyor. Geçen yıl, söz konusu yerin satışı için değer tespiti yapmak üzere davet edildim. Bizim o zaman satılabilir fiyat olarak verdiğimiz rakam 13-14 milyon dolar aralığında bir rakamdı. Bizim verdiğimiz rakamı azımsayıp ‘20 milyon dolar istiyoruz’ demişlerdi. Değerinin hayli üzerinde satıldı.”