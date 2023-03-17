Konyaspor Galatasaray muhtemel ilk 11'ler! Mauro Icardi sakat mı, oynayacak mı?

Süper Lig'in 26.hafta açılış maçında bugün Galatasaray deplasmanda Konyaspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın muhtemel ilk 11 merak konusu olurken Sarı-Kırmızılılarda küllerinden doğarak takımın gol yükünü çekmeyi başaran Mauro Icardi sakat mı? Mauro Icardi ilk 11'de mi? sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki Icardi Konyaspor maçında saha olacak mı? İşte detaylar...

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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Galatasaray, Lig'in 26.haftasında Konyaspor'a deplasmanda konuk oluyor. En yakın takipçisi 2. sırada bulunan Fenerbahçe'ye 9 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılar Konyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Maça saatler kala futbol severler iki takımın muhtemel ilk 11'lerini araştırmaya başladı.

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü Mauro Icardi attığı 9 golle takımının gol yükünü sırtlarken taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Çalkantılı aşk hayatı ve geçtiğimiz günlerde de gece kulübünde 3 güzel kadın ile eğlenmesi gündeme bomba gibi düşerken yıldız futbolcunun son durumu araştırılıyor. Peki Icardi Konyaspor karşısına sahaya ilk 11'de çıkacak mı? Galatasay'da eksik olan futbolcular kimler? İşte Konyaspor Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'leri ve detaylar...

Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi.

Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Son 17 resmi maçı kazandı

Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.

Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.

Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi oldu.

Gol yolları etkili, savunma geçit vermiyor

Galatasaray, Süper Lig'de en çok gol atan 2. takım olurken, kalesini en iyi savunan ekip olarak dikkati çekiyor.

Ligde 51 gol atan (3'ü hükmen) sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 58 golle zirvede olan Fenerbahçe'nin 7 gol gerisinde 2. sırada yer aldı.

Söz konusu müsabakalarda 17 gol yiyen Galatasaray, ligdeki 19 takım arasında kalesinde en az gol gören takım oldu.

Deplasmanda kalesini gole kapatıyor

Sarı-kırmızılı takım, ligde deplasmanda yaptığı son 6 maçı kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü. Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Kayserispor mücadelesinden sonra dış sahada 6 maça çıkan "Cimbom" tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.

Galatasaray ile Konyaspor 44. randevuda

Galatasaray ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 44. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 43 maçta sarı-kırmızılılar 31, yeşil-beyazlılar 4 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 82 golüne, Konya temsilcisi 28 golle karşılık verdi.

Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 21 maçta galibiyet sayılarında 13-4 önde bulunuyor.

İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 2 maçı kaybetti.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 31 gole karşılık, Konyaspor sahasında 12 gol atabildi.

İki ekip arasında Konya'da oynanan 21 maçın 14'ünde Konyaspor, 5'inde ise Galatasaray gol sevinci yaşayamadı.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı.

Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini de 4-3'lük skorla aldı.

Galatasaray'da 3 kritik eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, yarınki karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak.

İstanbul temsilcisinde Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise yarın sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.

Mauro Icardi ilk 11'de mi?

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray, Konyaspor karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Daha önce sakatlığı yüzünden takımını yalnız bırakan 9 gollük sergilediği oyunuyla taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin son durumu merak ediliyor. Takımın gol yükünü sırtlayan golcü oyunun zorlu mücadelede teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde sahada ilk 11'de yer alamasına kesin gözüyüle bakılıyor. Öte yandan Icardi geçtiğimiz gece 3 güzel kadın ile birlikte eğlenceden çıkarken görüntülenmiş, düşürdüğü şapkasının taraftarlar tarafından alınarak kaçırılması gündeme de bomba gibi düşmüştü.

Konyaspor Galatasaray muhtemel ilk 11'ler

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Niko Rak, Bouchalakis, Muric, Endri Cekici, Pozuelo (Mahir), Muhammet

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo (Barış), Kerem ve Icardi.