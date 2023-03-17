Kübra Par 'açık bir ahlaksızlık' dedi yetkililere 'isimleri açıklanacak mı?' diye sordu

Türkiye Tek Yürek" kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon liranın sadece 74 milyar 118 milyon lirası hesaplara yatırıldı. Yazar Kübra Par, televizyonda reklamını yaptığı halde söz verdiği miktarı yatırmayan yüzlerce isme tepki gösterdi.

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Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından 15 Şubat gecesi başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına büyük katılım oldu.

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon liranın sadece 74 milyar 118 milyon lirasının hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Habertürk yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında yardım sözü verip de ortalıktan kaybolan isimlere ateş püskürdü.

Par, Fuat Oktay’ın yakın çalışma ekibini arayarak “Ödeme yapmayanların isimleri açıklanacak mı?” diye sordu. Par aldığı cevabı ve konuya ilişkin değerlendirmelerini yazısına taşıdı.

"Hukuki yaptırım uygulanmayacak"

(...)Yardım yapma vaadinin yalnızca bir sözden ibaret olduğunu, hukuki bir yaptırım uygulanamayacağını, herhangi bir zaman sınırının da bulunmadığını söylediler.

“Toplanan paralar nereye gitti?” eleştirileri karşısında bugüne kadar yatırılan miktarın tutarını açıklama ihtiyacı hissetmişler.

Önümüzdeki dönemde de zaman zaman açıklayarak henüz yatırmayan bağışçıları teşvik etmek istiyorlar anladığım kadarıyla.

"Ortadan toz olması açık bir ahlaksızlık ve sahtekarlıktır"

İşin tuhaf yanı devlet bankaları, Varlık Fonu ve çok tanınan milyarder şirketlerin belirttiği rakamın toplamı 94 milyar ediyor. Yani onlar arasından da ödemesini yapmamış olanlar var.

Kıt kanaat geçinirken gelirinden kısıp bağış yapacağını söyleyen sade vatandaşların geciktirmesi normal ama büyük şirketlerin işi şova döküp sonra ortadan toz olması açık bir ahlaksızlık ve sahtekarlıktır."