Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’den milletvekili adaylık başvurusunda bulundu

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Nevşehir'den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Recep Tayyip Erdoğan; "AK Parti teşkilatlarında adeta bir fabrika vazifesi gören, biz gençlerin teşkilatlarında yetişmiş, davasına gönül vermiş liderine sevdalı bir kardeşiniz olarak doğduğum ve büyüdüğüm Nevşehir'den 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için ben de milletvekili aday adayı olduğumu açıklamak istiyorum. İsmimi duyan garipsiyor ve kimliğimi görmek istiyor. Genelde inanmıyorlar. 8 Mart 1999 doğumluyum. Adaylığım için hiç kimse beni yalnız bırakmadı ve herkes beni destekledi. 18-25 yaş kontenjanından aday adaylığına giriyorum. Eğer seçilirsem gençliği en güzel şekilde mecliste temsil etmek istiyorum” diye konuştu.