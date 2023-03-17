Belediye memur alımı ilanları ehliyeti olan başvursun güncel kadro dağıtıldı

TOKAT Karakaya Belediyesi memur alımı ilanını açtı, kontenjan ve kadro bilgisi paylaşıldı. Belediye bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfında kadrolu memur alımı yapılacak Belediye işçi alımı başvurusu için en az lise mezunu olmanız ve A2 ehliyet belgesine sahip olmanız yeterli.

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TOKAT Karakaya Belediyesi memur alımı ilanlarını yayınladı. Belediye kadrosuna girmek isteyen yüzlerce vatandaş kısa sürede başvurusunu yaptı. Kadın ve erkek adayların alınacağı belediye işçi alımlarına başvuru yapmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Ayrıca adaylarda aranan en önemli özelliklerden biri de A2 ehliyetine sahip olmak. Belediye işçi alımı başvurularında adaylarda KPSS şartı da aranacak. Erkek adayların askerlik görevlerini yapmış olmaları da bir diğer aranan özellik.

Karayaka Belediyesi memur alımı ilanı paylaşıldı. Kadın ve erkek adaylar arasından hizmetli memur alımı yapılacak. Adaylarda aranan şartlar, kadro, kontenjan bilgisi ve başvuru detayları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İşte haberin merak edilen tüm detayları…

Kaç kişi kadroya girecek?

Karayaka Belediyesi Yardımcı Hizmetler sınıfında 11. dereceli kadroda görevlendirilmek üzere 1 Hizmetli memur alımı yapacağını duyurdu. Adayların herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (Lise ya da dengi okul) mezun olmaları ve en az A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekir.

Belediye işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Karayaka Belediyesi memur alımında adaylarda genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki şartlar aranmaktadır. Bunun yanı sıra adaylarda eğitim ve KPSS puanı şartı da aranıyor. Şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adayların askerliğini yapmış ya da askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

Adayların 2022 yılında gerçekleştirilen KPSS’den Lise için P94 puan türünden en az 60 puan almaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, adayların daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ya da ahlaki sebeplerden dolayı çıkarılmış olmaması da aranan şartlar arasında bulunuyor. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekir.

Başvuru tarihleri ne zaman, son gün uyarısı

Adayların başvuru işlemlerini 27 Nisan ve 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında tamamlamış olmaları gerekir. Adaylar başvurularını sadece Karayaka Beldesi Hürmüzlü Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:9 adresine yapabilecekler.