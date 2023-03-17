Ekranda şov yapıp deprem bağış paralarını yollamadılar! Kimler verdiği sözü tutmadı?

‘Türkiye Tek Yürek’ adıyla tüm televizyonların ortak yayınında 115 milyar TL bağış yapıldı. Bu bağışların 90 milyar TL'si Merkez Bankası bayta olmak üzere kamu kuruluşlarından gelmişti. Ancak 115 milyar liralık bağış vaadinden sadece sadece 74 milyar lirası AFAD ve Kızılay hesaplarına yatırılırken, 41 milyar liralık bağış sözü tutulmadı. Aynı şey Halk TV'de CHP'nin başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına 330 milyon lira bağış sözü verildi sadece 237 milyon lirası hesaplara yatırıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler 11 şehirde büyük yıkıma ve 50 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Depremin 6. günü tüm televizyonların ortak yayınında ‘Türkiye Tek Yürek’ adıyla düzenlenen yardım kampanyasında 115 milyar lira bağış vaat edildi. CHP'li belediyeler öncülüğünde başlatılan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasında da 330 milyon lira bağış sözü verildi. Ancak bağışların dikkate değer bir bölümü ödenmedi.

41 milyar lira halen yatırılmadı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapılan Türkiye Tek Yürek canlı yayın gecesinde taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını söyledi. Bunun üzerine yaklaşık 41 milyar liralık kısmın neden yatırılmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Kamu bile taahhüt ettiği parayı yatırmamış

İYİ Partili Erhan Usta sosyal medya hesabı üzerinden “Türkiye tek yürek kampanyasında 115 milyar TL yardım toplanmıştı ancak sadece 74 milyar TL hesaplara yatmış. Kalan 41 milyar TL nerede? Zaten 90 milyarı kamudan geliyordu. Kamu bile taahhüt ettiği parayı yatırmamış! Gece reklamı yapılanlardan hangileri ödeme yapmadı açıklayın” dedi.

Milletten kahvaltılık isteniyorsa...

Demokrat Partili Cemal Enginyurt ise “Türkiye tek yürek diyerek 120 milyar toplandı dediniz. 5’li çetenin ‘Memedi’ hayırsever ilan ettiniz. Şimdi soruyorum, topladığınız paraların ne kadarı ödendi? Toplanan paraları nerelere kullanıyorsunuz? Zira Soylu kahvaltılık gönderin diyor da. Haydi şeffaf olun açıklayın” diye konuştu.

Bir Kira bir Yuva için 93 milyon lira yatırılmadı

CHP'li belediyeler öncülüğünde Halk TV canlı yayınında düzenlenen 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına da 330 milyon liralık bağış sözü geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından çadır ve konteyner olarak 90 milyon 265 bin lira, Umut Hareketi'nin 38 milyon lira, Bir Kura ve Bir Yuva için 109 milyon lira yatırıldığını duyurdu. 93 milyon liralık söz ise halen tutulmadı...