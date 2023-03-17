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Kılıçdaroğlu'dan HDP ziyaretinin ertelenmesiyle ilgili dikkat çeken açıklama

Kılıçdaroğlu'dan HDP ziyaretinin ertelenmesiyle ilgili dikkat çeken açıklama

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin soruya, “Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız” yanıtını verdi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile birlikte açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin soruya, “Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız” yanıtını verdi.

HDP ziyareti ertelenmişti

HDP'den, "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" açıklaması yapıldı. 

Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te HDP Genel Merkezi'nde Eş Genel başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecekti.  

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü iddiası

Ertelemenin, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne denk gelen bir tarihte görüşme olacak olması nedeniyle yapıldığı konuşulanlar arasında.

Kılıçdaroğlu'nun bu geri adımında gösterilen tepkilerin etkili olduğu düşünülüyor.

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